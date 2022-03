Torino-Inter, Cesari: "Il Var non ha visionato l'immagine giusta: impossibile non dare rigore ai granata"

"Sono deluso dalla mancata collaborazione tra arbitri in campo e arbitri al Var. Cosa propone il Var Massa e Preti all'arbitro Guida?", si chiede l'ex arbitro Graziano Cesari a Pressing facendo la moviola dell'episodio incriminato di Torino-Inter e del fallo di Ranocchia su Belotti. "La prima è un'immagine laterale da cui non si vede praticamente nulla. La seconda è da centrocampo e Mandragora copre la visuale. Cosa non ha visto il Var? Il primo replay che arriva dalla televisione, quello da fronte porta. Nei 57" secondi di stop ci sono due persone che guardano le immagini. Cosa si sono detti? Impossibile non concedere il rigore al Torino vedendo questa immagine".