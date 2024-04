Moviola Inter-Empoli: regolare il gol di Dimarco

© Foto da web

Qualche polemica in occasione del gol dell'Inter segnato da Dimarco. L'azione nasce infatti da una posizione di fuorigioco di Thuram su verticalizzazione di Pavard. L'attaccante francese gioca il pallone, nell'azione ci sono un paio di rimpalli con i difensori dell'Empoli fino a che la palla non arriva a Bastoni, che serve appunto Dimarco per il sinistro in controbalzo del vantaggio interista. Essendoci stato il tocco dei giocatori toscani, parte una nuova azione, nella quale non ci sono irregolarità rilevabili dal Var. Gol quindi giustamente confermato dall'arbitro Dionisi.