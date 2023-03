Mourinho-Lotito, scoppia la rissa: "Che ti guardi?". "Sei solo un ospite"

© Getty Images

Nervi tesissimi in campo, altrettanto tesi nel dopo partita. Espulso Ibanez, rossi a Cristante e Marusic nella rissa dopo il fischio finale, come per due membri degli staff (il preparatore dei portieri giallorosso Nuno Santos e l'assistente di Sarri, Marco Ianni). Il derby di Roma è proseguito anche negli spogliatoi, con la lite tra Claudio Lotito e José Mourinho. Lo Special One era entrato negli spogliatoi, autorizzato nonostante la squalifica, per parlare con la squadra e uscendo ha incrociato il presidente biancoceleste che stava provando a fare da paciere tra Mancini, Romagnoli e Luis Alberto.