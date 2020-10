Milan-Roma, disastro Giacomelli-VAR a San Siro

MILAN-ROMA

Grande spettacolo a San Siro, ma alla fine sono usciti tutti scontenti. Nel secondo tempo del monday night della quinta giornata di Serie A tra Milan e Roma è successo letteralmente di tutto e il protagonista assoluto è stato l'arbitro Piero Giacomelli, finito sul banco degli imputati, così come il VAR Luigi Nasca, per l'assegnazione di due rigori inesistenti, uno per parte. Decisioni che hanno fatto insorgere i tifosi sul web: "Il VAR era rotto?" si sono chiesti in molti. Milan-Roma, l'ironia web sull'operato di Giacomelli e VAR





























































PRIMO RIGORE

La bufera social scoppia al 69' della sfida di San Siro, quando Bennacer nella propria area anticipa Pedro, che gli pesta il piede e va per terra. Il fallo dello spagnolo sembra chiaro, ma Giacomelli fischia rigore con sicurezza e inspiegabilmente non viene corretto dal VAR. I rossoneri protestano e chiedono a gran voce un check on field, ma il fischietto tira dritto per la sua strada e ammonisce anche Leao per proteste.

SECONDO RIGORE

Dieci minuti dopo un'altra frittata. Lancio per Calhanoglu nell'area dei giallorossi, Mancini prova ad anticipare il turco ma sbaglia l'intervento e con la gamba alta non prende né il pallone né l'avversario, che però si accascia a terra. Giacomelli non ha dubbi e indica il dischetto tra le protested egli ospiti, ma ancora una volta non viene richiamato dal VAR e Ibra può segnare la doppietta personale prima del definitivo pareggio di Kumbulla.

Due decisioni sbagliate, questo sembra ovvio, ma più degli errori dell'arbitro a far infuriare i tifosi sui social è stato il mancato intervento del VAR: "Evidentemente hanno chiuso anche il VAR alle 18" ha fatto notare qualcuno...

