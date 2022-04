Milan e Inter, via alla volata scudetto: mercoledì a Bologna la prima sentenza

DERBY PER IL TITOLO

Nel recupero contro i rossoblù la squadra di Inzaghi in caso di vittoria tornerebbe prima 81 giorni dopo l'ultima volta al termine di una giornata, con + 1 sui rossoneri

Tutto nel recupero di mercoledì a Bologna e nelle ultime quattro giornate di campionato. Con la clamorosa sconfitta del Napoli a Empoli, il discorso scudetto è ora ufficialmente una questione a due tra Milan e Inter. Sorpasso momentaneo in testa dei nerazzurri dopo la netta vittoria sulla Roma dell'ex Mourinho, controsorpasso dei rossoneri grazie al successo in extremis all'Olimpico contro la Lazio in rimonta.

Le due contendenti per il titolo non mollano un colpo: un successo della squadra di Maurizio Sarri su quella di Stefano Pioli avrebbe spianato la strada per il bis dell'Inter, per cui adesso diventa più decisiva che mai la partita del Dall'Ara. In caso di successo la squadra di Simone Inzaghi ritroverebbe la testa della classifica al termine di una giornata 81 giorni dopo l'ultima volta: era la 24.a, quella della sconfitta nel derby, che ha dato inizio alla fase di calo dei nerazzurri (il Milan mise la freccia alla 25.a con la vittoria sulla Samp e il contemporaneo pareggio dei cugini a Napoli).

La prestazione contro la Roma ha riconsegnato un'Inter che ha superato il momento di difficoltà, ritrovato i suoi uomini chiave e quella forza mentale che ne aveva caratterizzato la prima parte di stagione. Quinta vittoria di fila quella contro i giallorossi e una conferma della compattezza del gruppo squadra. Il 2-1 arrivato nel finale di partita contro la Lazio dice che il Milan c'è, crede allo scudetto e lo farà fino alla fine. Grazie anche all'apporto del ritrovato Ibrahimovic: allo svedese è bastato un attimo per far sentire la sua presenza in campo e regalare l'assist a Tonali per il gol vittoria, che vale il +2 in classifica.

Recupero a Bologna e quattro giornate alla fine. Sulla carta il calendario dell'Inter è meno complicato di quello del Milan. I rossoneri affronteranno Fiorentina a San Siro, poi Verona in trasferta, Atalanta in casa e chiuderanno a Mapei Stadium contro il Sassuolo. Dal canto suo l'Inter dopo il Bologna andrà a Udine, poi riceverà l'Empoli, giocherà in trasferta a Cagliari e all'ultima giornata a San Siro sfiderà la Sampdoria. Mercoledì la prima occasione per l'Inter per alzare la voce.