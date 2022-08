Lunedì 29 agosto nuovo appuntamento con “Pressing Lunedì”

© instagram

Lunedì 29 agosto, su Italia 1, in seconda serata, nuovo appuntamento con “Pressing Lunedì”. In conduzione dello storico appuntamento targato SportMediaset la coppia composta da Dario Donato e Benedetta Radaelli. In studio per commentare e analizzare la terza giornata del campionato: Ivan Zazzaroni, Massimo Mauro, Alessandro Altobelli, Giuseppe Cruciani e Mauro Bergonzi per tutti i casi di moviola. In collegamento Franco Ordine, Raffaele Auriemma e Massimo Zampini. Daniele Miceli e Maria Luisa Jacobelli in diretta per raccontare tutte le trattative più calde di mercato.