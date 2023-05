Serie A, la lotta per la zona Champions League in attesa di Atalanta-Juve

SERIE A

Le vittorie di Inter e Milan inguaiano Roma e Lazio. In attesa di Atalanta-Juventus, continua la mischia dietro il Napoli

Milano batte Roma due a zero, anzi quattro a zero contando le vittorie - entrambe per 2-0 - di Inter contro Roma e Milan contro Lazio. Due successi molto pesanti in chiave qualificazione alla prossima Champions League visto che i nerazzurri sono saliti a un solo punto dai biancocelesti e hanno messo cinque lunghezze tra se stessi e i giallorossi mentre i rossoneri hanno staccato la squadra di Mourinho accorciando molto sul secondo posto. Una situazione che può ulteriormente ingarbugliarsi con Atalanta-Juventus, anticipo domenicale delle 12.30.

I freddi numeri dietro al Napoli campione recitano: Lazio 64 punti, Juventus (con una partita in meno) e Inter 63, Milan 61, Atalanta (una gara in meno) e Roma 58. Le quattro vittorie consecutive dell'Inter hanno pesantemente ridisegnato la classifica nerazzurra, al momento la squadra più in forma del lotto ma che vivrà l'emozione e il peso psicofisico dell'euroderby, come del resto il Milan. I rossoneri tra alti e bassi hanno comunque messo insieme 9 punti nelle ultime cinque gare e la vittoria contro la Lazio è stata decisiva per non vedere scappare la squadra di Sarri.

Passando al lunch match di domenica con una vittoria, i bianconeri diventerebbero secondi lasciando la squadra di Gasperini a cinque punti dal quarto posto: un discreto solco a quattro giornate dalla fine anche se lo scontro diretto contro l'Inter della 37.a giornata lascerebbe un margine di recupero alla Dea. Al contrario, se vincessero, i bergamaschi aggancerebbero il Milan lasciando isolata la Roma e la classifica vedrebbe cinque squadre racchiuse in soli tre punti. Un pareggio cambierebbe di poco le cose, anche se probabilmente andrebbe meglio ad Allegri, in trasferta e con la Lazio nel mirino.

Nonostante le sole quattro giornate alla fine (cinque per Atalanta e Juve, ovviamente) restano comunque discorsi con margine di previsione molto ridotto viste il numero di squadre in gioco e le distanze di punti ridotte. Ma non solo: da qui alla 38.a giornata ci saranno da giocare anche Napoli-Inter, Inter-Atalanta e Juventus-Milan. E resta da capire cosa deciderà la giustizia sportiva in merito alla situazione della Juve...