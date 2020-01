Lega Serie A, Marotta: "Dal Pino presidente autorevole, ma contestiamo il metodo"

LEGA SERIE A

A margine dell'Assemblea di Lega che ha portato all'elezione del nuovo presidente, Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, non ha certo risparmiato qualche critica: "L'elezione è avvenuta a mio giudizio in modo abbastanza improvvisato. Noi grandi contestavamo il metodo con cui si è arrivati all'elezione, non certo la persona, perché Dal Pino rappresenta un manager importante, ma ci pareva giusto poterci confrontare con lui per ascoltare il suo programma. Non abbiamo condiviso questa scelta e abbiamo espresso il nostro voto". Marotta in Lega: "Non abbiamo condiviso la scelta"

"L'elezione è stata un po' risicata - ha spiegato Marotta al termine dell'assemblea che ha eletto Dal Pino presidente della Lega Serie A con 12 voti, uno più del quorum previsto dopo due assemblee elettive andate a vuoto - Noi abbiamo espresso il desiderio, l'esortazione di rinviare per avere un metodo elettivo migliore rispetto a quello che c'è stato, perché sembrava giusto che un candidato autorevole come Del Pino, a cui va sicuramente la massima considerazione per quello che rappresenta, si dovesse quantomeno presentare per esporre il suo programma. Siamo dispiaciuti da questo punto di vista ma fa parte della democrazia".

"L'urna ha espresso una maggioranza ridotta. Minima - ha aggiunto Marotta - Questo però non significa che faremo ostruzionismo, anzi. Tutte le società devono ricompattarsi perché c'è tanto da lavorare in questi sei mesi, ci sono tante cose da fare. Siamo dispiaciuti ma accetto questa democrazia. Saremo tutti uniti" ha concluso il dirigente nerazzurro.

ABETE; "ORA RIPRENDE PERCORSO NOTRMALITÀ"

"L'obiettivo era ripristinare gli organi della Lega ed è stato raggiunto al primo colpo. È motivo di soddisfazione per la Lega, che riprende un percorso di normalità dopo le dimissioni di Micciché, e per la Figc che mi aveva dato il mandato": così Giancarlo Abete dopo l'elezione di Paolo Dal Pino alla presidenza della Lega Serie A che chiude il suo mandato da commissario ad acta. "Non ho parlato con Dal Pino - afferma - ma penso che accetterà. Ha 15 giorni per accettare e rimuovere eventuali incompatibilità".

