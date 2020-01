SERIE A

Paolo Dal Pino è il nuovo presidente della Lega Serie A: la terza assemblea elettiva, riunitasi oggi, ha promosso come numero uno il manager classe 1962, un passato nel settore dell'editoria e delle telecomunicazioni, con 12 voti. Il quorum era sceso alla maggioranza semplice, quindi 11 voti, dopo che le due precedenti votazioni erano andate a vuoto, con Del Pino che aveva raggiunto 13 voti su 14 necessari.

Una piccola grande svolta per il calcio italiano visto che anche la votazione di oggi era stata annunciata come incerta visto che una corrente interna all'assemblea avrebbe voluto il ritorno di Giancarlo Miccichè (proposto da Urbano Cairo), che si era dimesso dalla presidenza della Lega il 19 novembre dopo l'inchiesta della Procura federale sulla sua elezione. In seguito si era insediato come commissario ad acta, l’ex magistrato Mario Cicala, che poi si era dimesso dall’incarico per conflitto d’interessi.

Dal Pino ha ricevuto 12 voti dei presidenti di Serie A contro i 7 per Miccichè e una scheda lasciata bianca.

CHI E PAOLO DAL PINO

Milanese, classe 1962, laureato in Economia all'Università di Pavia, Paolo Dal Pino è uno dei top manager piu' affermati nel settore TMT (Tecnologia-Media-Telecomunicazioni). Parla con fluidità almeno tre lingue e nel suo curriculum vanta esperienze ai vertici dei principali gruppi editoriali italiani. Una carriera iniziata da giovanissimo, a soli 24 anni, con l'ingresso nella galassia Fininvest nel 1986. Nel 1987 passa a Mondadori, dove viene nominato direttore finanziario della controllata olandese Verkerke. Dal 1990 al 2001, Dal Pino ha lavorato per il Gruppo Espresso (oggi Gedi) dove ricopre diversi incarichi, tra cui quello di direttore finanziario e, successivamente, di direttore generale de La Repubblica. Nel 2001 entra in Telecom, di cui è stato amministratore delegato del gruppo Seat-Pagine Gialle, contribuendo in maniera significativa alla crescita di Internet e del settore media. Tra il 2005 e il 2007 si occupa anche di telefonia, lavorando per Wind, il terzo operatore del mercato italiano, oggi fusosi con H3G-3Italia. Esperto di new media, nel 2009 per l'Ing Dal Pino si inventa il portale Kataweb, uno dei siti cult precedenti la bolla di internet in Italia. Durante la sua vasta esperienza in Telecom e Pirelli, ha lavorato principalmente in Brasile, lasciando il gruppo di Tronchetti Provera nel 2018. È proprio in questo periodo che il suo nome inizia ad essere accostato alla figura di presidente della Lega Serie A, durante il periodo di commissariamento del presidente del Coni Giovanni Malagò.