Lega Serie A e Haier raccontano una partnership che avvicina la tecnologia alle passioni delle persone

È proprio da questa visione che prendono forma le sponsorship sportive di Haier e, in particolare, la collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Un percorso che traduce valori come innovazione, performance e vicinanza alle persone in un racconto capace di unire sport e tecnologia attraverso un linguaggio comune, fatto di emozioni, partecipazione e un nuovo punto di vista. Un percorso che trova un momento di celebrazione il 4 febbraio con una serata esclusiva al Teatro Alcione di Milano. Un evento, arricchito dalla presenza di ospiti d'eccezione e leggende del calcio come Alessandro Del Piero e Ciro Ferrara, pensato per raccontare la partnership, la visione del brand e l'orizzonte futuro, sottolineando il valore dell'incontro tra sport, tecnologia e cultura dell'eccellenza.