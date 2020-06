Le Lega di A boccia l'algoritmo: no scudetto e retrocessioni con altro stop

PALLA ALLA FIGC

I club di Serie A hanno bocciato l'ipotesi dell'algoritmo per definire la vincitrice del campionato, le retrocesse e le posizioni per l'Europa, in caso di ulteriore stop. E' quanto emerso dall'assemblea di Lega. Insomma, no al piano B presentato dalla Figc, con 16 società contrarie, tre astenute (Lazio, Napoli e Bologna) e una a favore (Milan). L'idea è quella di non assegnare lo scudetto e non far retrocedere le ultime tre della classifica se non ci saranno verdetti già aritmeticamente assegnati dal campo. Algoritmo e stadi aperti: gli estremi della ripresa

Vedi anche Serie A Gravina: "Mi auguro di riaprire gli stadi già in estate" Se non si dovesse finire la stagione, la classifica finale dovrebbe essere determinata moltipilicando la media punti (in casa e in trasferta) di ciascuna squadra per le rispettive partite mancanti. In pratica servirebbe solo per definire le posizioni per la Champions e l'Europa League. Bocciata anche la possibilità di disputare di playoff e playout.

A caldeggiare l'ipotesi di non assegnare lo scudetto sarebbe stato Andrea Agnelli, mentre Urbano Cairo avrebbe aperto all'algoritmo solo per assegnare i posti per l'Europa.

Ora si attende la risposta del Consiglio Figc di lunedì, ma molto difficilmente questa proposta verrà approvata.

""Per quanto riguarda i principi previsti dal Comunicato 196/A della Figc, e in vista delle relative delibere che dovranno essere assunte dal Consiglio Federale del prossimo 8 giugno, l'Assemblea ha dato indicazione ai rappresentanti della Lega Serie A di votare in favore di soluzioni che salvaguardino sempre il merito sportivo qualora non fosse possibile portare a termine il campionato di Serie A TIM", recita la nota della Lega di A, esprimendo i propri dubbi sull'ipotesi di utilizzare l'algoritmo proposto dalla Figc come criterio per stilare la classifica in caso di nuovo stop al campionato.

Durante la riunione (tutte e venti le società erano collegate) è stata anche analizzata la composizione del Consiglio di Lega ed è stato stabilito che si procederà a votazione per nomina del nuovo consigliere per completare la governance alla prima assemblea utile.