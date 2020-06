Gravina: "Mi auguro di riaprire gli stadi già in estate"

FIGC

La Serie A ha riacceso i motori e presto innesterà la prima. Missione compiuta, dunque, per Gabriele Gravina, che ora fissa il prossimo obiettivo. Un obiettivo che farà felici tutti i tifosi italiani: riaprire gli stadi il prima possibile. "Mi auguro di riaprire gli stadi già in estate. Migliorando l’andamento dei contagi, spero si possa consentire un accesso parziale agli impianti di calcio. Sarebbe una straordinaria iniezione di fiducia e di entusiasmo", ha detto il presidente della Figc a Il Mattino. Un'estate a tutto calcio

Vedi anche Serie A Serie A, ecco come funziona l'algoritmo In queste ultime ore, intanto, a tenere banco è il famigerato algoritmo, che dovrebbe definire la classifica finale in caso di nuova sospensioen del campionato. "L'obiettivo è assegnare in campo i verdetti di questo campionato. Ccambiare format in corsa sarebbe stato necessario se non ci fossero state le condizioni per la ripartenza. L'algoritmo sarà ispirato a un principio di equità e buon senso. Se il campionato si dovesse fermare un’altra volta, non ritengo giusto cristallizzare la classifica senza tenere conto delle gare che restano da giocare", ha spiegato Gravina.

