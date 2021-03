Lazio-Torino, attesa per la decisione. Nuovi tamponi per i granata

Lazio-Torino si gioca o no? Oggi è attesa la decisione della Lega Serie A, che fornirà dunque la soluzione del rebus per la gara fissata in calendario domani all'Olimpico alle 18.30. Quindici i casi di positività al Covid-19 nella società granata, otto dei quali riguardano i giocatori. Dal 23 febbraio l'Asl Città di Torino ha disposto la quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra di almeno sette giorni, che scadrà alla mezzanotte di domani 2 marzo. Quarantena che si potrà interrompere se non ci saranno nuovi positivi nel secondo giro di tamponi consecutivo dopo quello di sabato pomeriggio, previsto in giornata. Intanto i giocatori del Torino hanno ripreso gli allenamenti al Filadelfia, sia pur in forma individuale, in campo a piccoli gruppi e senza poter effettuare contrasti, dopo l'ok per la riapertura del centro sportivo.