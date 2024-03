Lazio-Milan, che bufera sull'espulsione di Pellegrini

© Getty Images

Episodio che farà molto discutere al 57' di Lazio-Milan: con Castellanos a terra per un colpo in faccia subito accidentalmente da Bennacer, Pellegrini prova a difendere un pallone che sta uscendo lateralmente chiedendo con la mano, di fatto a Pulisic, di non intervenire. Lo statunitense del Milan, però, non accorgendosi dell'accaduto, gioca normalmente, sfila il pallone al terzino della Lazio e lo costringe al fallo. Fallo netto, da ammonizione, che porta all'espulsione per secondo giallo del biancoceleste. Immediatamente si scatena un parapiglia a bordo campo, con Pioli che prova a spiegare le sue ragioni agli avversari e i giocatori della Lazio, più Sarri, imbestialiti. Di Bello, che non aveva fermato il gioco, non aveva alternative: l'ammonizione è chiara e inevitabile.