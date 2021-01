Lazio, Inzaghi: "Quando Lotito sarà a Roma credo che troveremo un accordo per il mio rinnovo senza problemi"

VERSO GENOA-LAZIO

"Quando Lotito sarà a Roma credo che troveremo un accordo per il mio rinnovo senza problemi. La Lazio è ancora oggi la mia priorità. Da agosto parliamo del mio rinnovo con il presidente", si parte dal "mercato" per questo 2021 in casa Lazio, con Simone Inzaghi che fuga qualsiasi dubbio sul suo futuro. Un rinnovo che avverà, ma con calma perché ora c'è da pensare al campionato e alla sfida contro il Genoa: "Abbiamo qualche punto di ritardo in campionato, per quanto abbiamo dimostrato avremmo meritato dei risultati migliori. Sapevamo che la Champions League ci avrebbe tolto energie, ma torneremo ai vertici".

"Il mio sogno - ha aggiunto Inzaghi in conferenza - è quello di poter avere tutti i miei calciatori a disposizione. Da febbraio non riesco ad avere tutti gli uomini pronti a giocare. Anche domani avremo qualche defezione, con il club stiamo valutando il da farsi. Con il presidente (Lotito, ndr) ci siamo sentiti ed è soddisfatto delle ultime due prestazioni, ma era deluso per la sconfitta di Milano. Giocando in quel modo, non si possono commettere leggerezze".

Ora testa dunque alla Serie A ed ecco alcune scelte per la trasferta ligure: "Al 2021 chiedo la continuità per tornare in alto in campionato, senza dimenticare che siamo l'unica italiana ancora imbattuta in Europa. Sperando ovviamente di lasciare alle nostre spalle questo maledetto Covid", ha proseguito. Quindi il tecnico si è soffermato a parlare di alcuni singoli. "Muriqi? In questi anni ci siamo già passati con altri giocatori che provenivano da altre nazioni. Servirà pazienza, sono convinto che alla lunga Vedat ci darà una grande mano. L'importante è che senta la fiducia di tutti: mi aspetto di piu' e sono convinto che con il tempo ci darà i frutti sperati".

Tema Caicedo tra campo e mercato: "Si è parlato molto, con lui ho un grande rapporto. Non c'è stato nessun problema", ha assicurato. "Aveva fatto bene con il Napoli e secondo me pochi giorni dopo Muriqi avrebbe potuto fare di più". Inzaghi ha annunciato che domani "Felipe può partire titolare" e si è detto "soddisfatto anche di Pereira, che può ricoprire più ruoli, è un professionista importante", ha concluso.

