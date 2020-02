Lazio-Inter, De Vrij era da rosso? I social insorgono

LAZIO-INTER

Nella settimana delle infinite polemiche per la direzione di gara di Valeri in Milan-Juventus, un altro episodio infiamma la discussione su Var e regolamento e incendia i tifosi sui social network. All'inizio del secondo tempo di Lazio-Inter l'arbitro Rocchi assegna un rigore per una spinta di De Vrij su Ciro Immobile, che stava per calciare a porta sguarnita, ma dopo aver assegnato il penalty il direttore di gara ha soltanto ammonito il difensore nerazzurro e non è stato richiamato dal Var per un on field review.

Sui social molti tifosi sono insorti invocando il cartellino rosso e in effetti il difensore dell'Inter impedisce una chiara occasione con un intervento non genuino, cioè che non è un tentativo di giocare la palla. Ma allora perché l'olandese non è stato espulso? I casi sono due: o Rocchi lo ha visto come chiara occasione ma con intervento genuino, oppure il direttore di gara lo ha ammonito per intervento contrario allo spirito del gioco ma non in presenza di chiara occasione.