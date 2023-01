Serie A, Lazio-Fiorentina 1-1: occasione sprecata per Sarri e Italiano

LAZIO-FIORENTINA 1-1

Pareggio all'Olimpico con i gol di Casale e Nico Gonzalez. Sarri aggancia Atalanta e Milan al terzo posto

Lazio-Fiorentina: le foto del match





































Lazio-Fiorentina 1-1 nella 20a giornata di Serie A, prima di ritorno. All'Olimpico i biancocelesti di Sarri hanno sbloccato il match all'8' grazie a Casale con un'azione in mischia da calcio d'angolo, gestendo il vantaggio fino all'intervallo rischiando solo in un paio di occasioni. A inizio ripresa però Nico Gonzalez ha trovato il pareggio con un sinistro a giro dal limite dell'area che ha battuto Provedel. Clamorosa traversa di Milenkovic al 94'. Con questo punto porta la Lazio sale al terzo posto (38 punti), mentre interrompe la striscia negativa viola.

LA PARTITA

Da qualunque parti si guardi la medaglia dell'Olimpico, la sfida tra Lazio e Fiorentina ha le caratteristiche due facce. Sarri e Italiano si sono fermati all'1-1 che se per molti motivi è da apprezzare, leggasi occasioni mancate da una parte e dall'altra, per lo stesso motivo porta con sé diversi rimpianti. La Lazio ha agganciato il terzo posto in classifica di Atalanta e Milan, restando in scia dell'Inter, ma perdendo l'occasione di tenere il passo dei nerazzurri sul secondo gradino del podio. La Fiorentina, invece, ha messo fine a un periodo negativo fatto di due sconfitte consecutive, ma sfiorando i tre punti colpendo una traversa clamorosa nel recupero con Milenkovic, e non solo.

Il campo però ha raccontato una sfida tutto sommato equilibrata in cui a larghi tratti - ma sempre a turno - sia Lazio che Fiorentina hanno dato la sensazione di poterla vincere, fallendo entrambe. I biancocelesti hanno sbloccato la gara già all'8' sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Casale, al primo gol in campionato, bravo e reattivo nel girare in rete un rimpallo con Milenkovic. Dopo il vantaggio la Lazio ha subito la reazione e il palleggio della Fiorentina che prima con Gonzalez e poi con Jovic ha provato a raddrizzare le sorti della contesa, senza riuscirci.

Missione compiuta invece al rientro dagli spogliatoi con uno degli uomini più attesi. Dopo un'azione personale e insistita partendo da destra, Nico Gonzalez dal limite ha trovato un mancino potente e preciso che ha fulminato Provedel per l'1-1. Dopo aver sfiorato il raddoppio con Jovic però la Fiorentina ha dovuto difendersi dagli attacchi della Lazio, rinvigorito dall'ingresso in campo di Immobile, vicina al gol con il diagonale a lato del capitano in due occasioni. Nel finale poi la clamorosa traversa di Milenkovic dopo una grande parata di Provedel su Saponara, occasioni che non sono entrate nel tabellino ma che hanno messo nel bagaglio di Italiano una manciata di rimpianti.

LE PAGELLE

Casale 7 - Andare in gol non è il suo mestiere, ma se può aiutare le statistiche di Sarri in tal senso ben venga. Sblocca il match, ma soprattutto è sempre concentrato nelle chiusure e sui movimenti degli uomini offensivi viola, spesso scalando sull'esterno.

Milinkovic-Savic 5,5 - Due partite in una, un prima e dopo Immobile. Per un'ora abbondante il serbo vaga per il campo senza incidere, poi si accende con l'ingresso del capitano cercando giocate importante e di prima.

Nico Gonzalez 7 - Gol, esulanza con sfogo e inizio di un nuovo campionato. Gonzalez è tornato e questa è la buona notizia per Italiano dall'Olimpico, non solo per il gran gol segnato. Lotta su ogni pallone ed è ispirato.

Jovic 5 - A tratti sembra trovarsi in campo senza un apparente motivo. Gioca a ritmo diverso dai compagni, si lamenta se non viene servito e lotta poco tra le maglie avversarie. Resta una pedina indefinibile.

IL TABELLINO

LAZIO-FIORENTINA 1-1

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Marusic 6, Casale 7, Romagnoli 6,5, Hysaj 6,5 (26' st Lazzari 6); Milinkovic-Savic 5,5, Cataldi 6 (18' st M. Antonio 6), Luis Alberto 6 (18' st Vecino 6); Pedro 5,5 (26' st Immobile 6), Anderson 5,5, Zaccagni 6,5. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Gila, Romero, Bertini, Basic, Fares, Cancellieri. All.: Sarri 5,5.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Dodò 6, Ranieri 6,5 (39' st Igor sv), Milenkovic 6,5, Biraghi 5,5; Barak 5,5, Amrabat 6, Bonaventura 5,5 (28' st Mandragora 6); Kouamé 5,5 (1' st Saponara 6,5), Jovic 5 (39' st Cabral sv), Gonzalez 7 (29' st Ikoné 6). A disp.: Cerofolini, Sirigu, Terzic, Venuti, Quarta, Duncan, Amatucci. All.: Italiano 6.

Arbitro: Colombo

Marcatori: 8' Casale (L), 4' st Gonzalez (F)

Ammoniti: Zaccagni, Immobile (L); Kouamé, Saponara, Amrabat (F)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

Nicolás González ha segnato un gol da titolare in Serie A 253 giorni dopo l’ultima volta (contro la Juventus il 21 maggio 2022).

10° gol per Nicolás González in Serie A, a partire dal 2021/22 solo Dusan Vlahovic (17) ne ha realizzati di più con la Fiorentina nella massima serie.

Prima di Nicolò Casale, l’ultimo difensore centrale della Lazio ad aver trovato il gol nei primi 10 minuti di gioco dall’inizio della partita di Serie A era stato Stefan de Vrij nel febbraio 2018 (contro il Napoli al terzo minuto).

In tre delle ultime quattro partite di Serie A - contro Empoli, Milan e Fiorentina - la Lazio ha sbloccato la gara nei primi 10 minuti (unica eccezione la gara contro il Sassuolo) di gioco.

Nicolás González ha realizzato un gol in trasferta in Serie A per la prima volta dalla rete contro la Sampdoria il 16 maggio 2022.

La Lazio è la squadra che ha realizzato più gol nei primi 15 minuti del primo tempo in Serie A: nove.

Nicolò Casale ha trovato il suo primo gol in Serie A con la sua seconda conclusione nello specchio nella massima serie.

La Lazio ha pareggiato tre delle ultime sei partite interne in Serie A, tanti pareggi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 14 gare casalinghe nella massima serie.

L’1-1, finale di 21 incontri, è il punteggio più frequente tra Lazio e Fiorentina in Serie A.

Sergej Milinkovic-Savic ha giocato la sua 250ª partita in Serie A

Riccardo Saponara ha giocato la sua 200ª partita in Serie A.