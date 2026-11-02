Europa League: il programma e le partite della quarta giornata

02 Nov 2026 - 13:22
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Programma della quarta giornata del girone unico di Europa League, in programma giovedi' 5. - Alle 18.45: Milan-Ferencvaros Sparta Praga-Bournemouth Crystal Palace-Hoffenheim Lillestroem-Viktoria Plzen Nec-Omonia Levski Sofia-Jagiellonia Real Sociedad-Lione Anderlecht-Salisburgo Rennes-Olympiacos - Alle 21: Az Alkmaar-Juventus Leverkusen-Marsiglia Celtic-Besiktas Hapoel Beer Sheva-Ofi Creta Celta-Union Sg Torreense-Ararat Sturm Graz-Celje Benfiuca-Lech Poznam Sunderland-Dinamo Zagabria -Classifica: Benfica, Leverkusen, Bournemouth, Ferencvaros e Olympiacos 9 punti; Union Sg, Juventus, Besiktas e Sunderland 7 punti; Az Alkmaar, Omonia e Lione 6 punti; Rennes 5 punti; Real Sociedad, Crystal Palace, Sparta Praga, Levski Sofia, Dinamo Zagabria, Sturm Graz, Nec e Salisburgo 4 punti; Anderlecht, Hoffenheim, Milan, Celta, Ofi Creta, Jagiellonia e Torreense 3 punti; Celje, Hapoel Beer Sheeva, Lillestroem e Lech Poznan 1 punto; Viktoria Plzen, Marsiglia, Celtic e Ararat 0. 

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