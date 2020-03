L'annuncio della Lega Serie A: "Vogliamo terminare la stagione quando sarà possibile"

L'ANNUNCIO

Quale futuro per il campionato italiano? L'emergenza coronavirus getta una pesante ombra sulla Serie A 2019/20, ma la Lega, dopo una riunione con le società, lancia un messaggio chiaro: "Vogliamo terminare la stagione". Serie A, la top 11 prima dello stop: Juve-Lazio 4-3





















L'emergenza coronavirus purtroppo ha bloccato la Serie A fino a data da destinarsi, ma chi sono stati i migliori 11 giocatori delle prime 26 giornate? Opta, società di statistiche, ha composto un 4-2-3-1 da sogno ma con qualche sorpresa...



























"La Lega Serie A ha riunito oggi i rappresentanti delle Società in video conference, proseguendo la valutazione, iniziata ieri, dell'impatto del COVID-19 sull'attività sportiva - esordisce il comunicato - La posizione della Lega Serie A, condivisa ieri con i Club e seguita da tutte le altre Leghe europee, resta quella di terminare l'attività sportiva concludendo nei prossimi mesi i campionati nazionali, riprendendoli quando le condizioni sanitarie lo permetteranno. A tal fine la Lega Serie A, il cui obiettivo primario in questo momento resta la tutela della salute, ha costituito alcuni gruppi di lavoro che si dedicheranno ad affrontare l'emergenza coronavirus. I tavoli di lavoro, che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Società, riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le Società e per la stessa Lega Serie A".

Il campionato dunque continuerà. Almeno questa l'intenzione della Lega, ma aspetterà ovviamente che cessi l'emergenza coronavirus. Il possibile slittamento dell'Europeo al 2021 potrebbe portare ad assegnare lo scudetto in estate.

