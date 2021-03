La Serie A ricorda Astori a tre anni dalla scomparsa

TERZO ANNIVERSARIO

L’ex capitano della Fiorentina è scomparso il 4 marzo 2018, al minuto 13’ la sua foto sui maxischermi degli stadi

La Serie A ricorda Davide Astori. La Lega, in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa, ricorderà l'ex capitano della Fiorentina in tutte le gare della 25esima giornata proiettando al minuto 13 dei primi tempi su tutti i maxischermi degli stadi, per tredici secondi, una foto di Davide, che il 4 marzo del 2018 è scomparso nella sua camera d’albergo in attesa della gara di campionato contro l’Udinese.

“Davide è sempre nei pensieri di tutti noi", le parole del presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. "Un grande capitano che si è contraddistinto per correttezza e lealtà e che ricordiamo come esempio per le generazioni future”

