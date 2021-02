Morte Astori, la perizia del tribunale di Firenze: la morte non poteva essere evitata

Le anomalie emerse durante la prova da sforzo potevano essere approfondite con l'holter cardiaco, ma anche in quel caso, la patologia che affliggeva Davide Astori sarebbe stata difficilmente intercettabile e la morte non poteva essere evitata. Sono le conclusioni a cui sarebbero giunti il medico legale Gianluca Bruno e il professor Fiorenzo Gaita, cardiologo, a cui il gup del tribunale di Firenze Angelo Antonio Pezzuti ha affidato la perizia sulle cause della morte dell'ex capitano della Fiorentina, trovato senza vita il 4 marzo del 2018 nella sua camera di albergo a Udine, dove era in ritiro con la squadra prima della gara con l'Udinese.

Getty Images