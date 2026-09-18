La partita del doppio centenario ha già il sapore di uno scontro che può indirizzare una stagione

L'ultima settimana ha portato buone notizie a entrambe. La viola si è risollevata con il ritorno di Vanoli in panchina vincendo, e anche bene, a Venezia in trasferta e battendo nettamente il Pisa in Coppa Italia, mentre il Napoli si è preso i tre punti con il Bologna, anche se il modo non ha particolarmente convinto i tifosi azzurri. Sono ancora tante le perplessità e i punti di domanda a cui il lunch match di domenica dovrà dare delle risposte. Vanoli ha rivitalizzato Pellegrino e data la giusta libertà a Mastantuono, Allegri, nonostante i dubbi legati al centrocampo, si gode un Favasuli padrone della fascia destra. Lo scontro di domenica ci dirà il reale stato di forma di due squadre convalescenti.