VERSO FIORENTINA-NAPOLI

La partita del doppio centenario ha già il sapore di uno scontro che può indirizzare una stagione

Va in scena al Franchi una sfida tra due squadre che hanno iniziato il campionato in modo diverso dalle attese

18 Set 2026 - 09:39
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Le suggestioni di una partita come Fiorentina-Napoli, la prima stagionale alle 12,30, assumono un valore particolare. Come ricorda il Mattino di oggi, si trovano di fronte due squadre che sono state fondate 100 anni fa, nel 1926, e nello stesso mese, agosto: il 25 gli azzurri, il 29 i viola. Sono rappresentanti di città che, nel calcio italiano che conta, hanno solo un club per cui tifare (tra i grandi capoluoghi di provincia sono le uniche con Bari, Bologna e Venezia).

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Il passato conta ma il presente di più. Al Franchi si trovano di fronte due squadre che hanno iniziato la stagione al di sotto delle aspettative. La Fiorentina si è ritrovata addirittura a cambiare la guida tecnica con l'esonero di Grosso dopo sole tre giornate, mentre il Napoli ha avuto il blackout di tre sconfitte consecutive (tra campionato e Champions) che sembrava aver già compromesso il rapporto tra la città e l'allenatore. 

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L'ultima settimana ha portato buone notizie a entrambe. La viola si è risollevata con il ritorno di Vanoli in panchina vincendo, e anche bene, a Venezia in trasferta e battendo nettamente il Pisa in Coppa Italia, mentre il Napoli si è preso i tre punti con il Bologna, anche se il modo non ha particolarmente convinto i tifosi azzurri. Sono ancora tante le perplessità e i punti di domanda a cui il lunch match di domenica dovrà dare delle risposte. Vanoli ha rivitalizzato Pellegrino e data la giusta libertà a Mastantuono, Allegri, nonostante i dubbi legati al centrocampo, si gode un Favasuli padrone della fascia destra. Lo scontro di domenica ci dirà il reale stato di forma di due squadre convalescenti. 

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