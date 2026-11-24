La nuova Serie A piace anche all'estero: 100 gol in più rispetto a un anno fa e tante giovani stelle
Il campionato italiano cambia pelle: in 12 giornate 100 gol in più e addio agli 0-0, anche grazie alla nuova linea arbitrale. E quanto spazio ai baby talentidi Francesco Lommi
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Gol, giovani e nuovo metro arbitrale, ormai si può affermare senza rischio di smentita: la Serie A sta cambiando pelle. Dopo 12 giornate i dati sono inequivocabili: il calcio italiano si sta evolvendo e anche all'estero se ne stanno accorgendo.
Gol da record: 100 in più di un anno fa
L'anno scorso, di questi tempi, si riscrivevano i record della giornata di campionato con meno gol di sempre (11). Lo scenario di oggi, invece, è esattamente l'opposto: dopo 120 partite abbiamo visto due 0-0 (Como-Roma, Parma-Udinese, soltanto nella giornata da record negativo citata poco fa erano stati 4) e ben 379 gol, miglior dato degli ultimi sette anni. Una media da 3,15 a match, inferiore soltanto a quella della Bundesliga, da sempre il campionato "dei 4-4" e delle difese allegre.
Dodici mesi fa, dopo 12 giornate, i gol segnati erano 279. Oggi sono esattamente 100 in più: numeri che non possono essere casuali. In questo processo di evoluzione va sicuramente dato merito anche al nuovo corso arbitrale: la linea dettata dal neo designatore Orsato porta le squadre ad affrontarsi senza speculare su perdite di tempo e mezzi falli. Il risultato è stato un netto aumento dei gol segnati e del tempo effettivo giocato (in media, è cresciuto di quasi cinque minuti, passando da 54:32 a 58:07). Giocare più minuti all'intero di una partita porta i giocatori a stancarsi maggiormente ed essere più propensi a commettere errori che portano a un gol. Per lo spettacolo, un circolo virtuoso.
Gol e giovani stelle: la Serie A ora piace anche all'estero
Uno spettacolo che sta facendo risalire il nostro campionato nell'indice di gradimento anche degli spettatori all'estero. Basta guardare cosa scrive del campionato italiano il The Athletic, sezione sportiva del New York Times: "Serie A, la nuova casa dei gol e delle giovani stelle". Oltre ai gol, anche la fiducia (e lo spazio) nei giovani talenti è una novità: "Monza, Frosinone, Parma, Sassuolo, Cagliari, Como, Torino, Venezia, Roma e Genoa schierano tutte squadre con un'età media compresa tra i 23 e i 26 anni. Giocatori come Pio Esposito, Alphadjo Cisse, Mattia Liberali, Simone Lontani e Matteo Palma lasciano presagire un futuro più roseo per l'Italia a livello internazionale. Paz, Matias Soule e Franco Mastantuono suggeriscono che c'è vita anche dopo Lionel Messi per l'Argentina. Rodrigo Mora è stato un piacere da vedere in azione con la maglia della Roma, così come Diego Moreira con quella del Milan", si legge sul portale statunitense.
Serie A più bella della Premier
Giovani stelle in rampa di lancio, partite emozionanti e valanghe di gol che, a livello di appeal dei match, ci mettono a livello della Premier: "La Premier League registra una media di gol a partita inferiore a quella di qualsiasi altro campionato europeo tra i primi cinque. Le partite sono diventate brutali, basate sulla fisicità e sui calci piazzati, perché il campionato è così competitivo che le squadre si annullano a vicenda", si legge sempre sul The Athletic. Il campionato che per anni è stato la Nba del calcio per atletismo e spettacolarità, oggi è rappresentato al suo meglio dal calcio fisico e sporco dell'Arsenal di Arteta.
Così la A può approfittarne per tornare nei cuori dei tifosi stranieri. Un aspetto da non sottovalutare nella crescita del nostro movimento: la grande differenza con gli introiti della Premier è data, anche, dalla vendita dei diritti tv all'estero. La strada per tornare grandi è stata imboccata: ora bisogna avere il coraggio di portarla fino in fondo.