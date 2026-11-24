L'anno scorso, di questi tempi, si riscrivevano i record della giornata di campionato con meno gol di sempre (11). Lo scenario di oggi, invece, è esattamente l'opposto: dopo 120 partite abbiamo visto due 0-0 (Como-Roma, Parma-Udinese, soltanto nella giornata da record negativo citata poco fa erano stati 4) e ben 379 gol, miglior dato degli ultimi sette anni. Una media da 3,15 a match, inferiore soltanto a quella della Bundesliga, da sempre il campionato "dei 4-4" e delle difese allegre.

Dodici mesi fa, dopo 12 giornate, i gol segnati erano 279. Oggi sono esattamente 100 in più: numeri che non possono essere casuali. In questo processo di evoluzione va sicuramente dato merito anche al nuovo corso arbitrale: la linea dettata dal neo designatore Orsato porta le squadre ad affrontarsi senza speculare su perdite di tempo e mezzi falli. Il risultato è stato un netto aumento dei gol segnati e del tempo effettivo giocato (in media, è cresciuto di quasi cinque minuti, passando da 54:32 a 58:07). Giocare più minuti all'intero di una partita porta i giocatori a stancarsi maggiormente ed essere più propensi a commettere errori che portano a un gol. Per lo spettacolo, un circolo virtuoso.