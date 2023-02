Serie A, Juventus-Torino 4-2: il derby è bianconero con doppia rimonta

JUVENTUS-TORINO 4-2

Granata avanti due volte con Karamoh e Sanabria, ma puniti sulle palle inattive: dopo Cuadrado, in gol da fermo Danilo, Bremer e Rabiot

La Juventus ha battuto 4-2 il Torino nella 24a giornata di Serie A, allungando sui granata in classifica e raggiungendo il Bologna al settimo posto. Derby della Mole ricco di gol e Torino avanti due volte nel primo tempo, con Karamoh al 2' e con Sanabria al 43', ma sempre rimontato prima da Cuadrado con un diagonale vincente al 16' e poi con Danilo al 46' dagli sviluppi di corner. Palle inattive letali per i granata di Juric puniti ancora da calcio d'angolo al 71' dall'ex Bremer e poi all'81' da Rabiot sfruttando un calcio di punizione di Kostic.

LA PARTITA

Si può dire tutto alla Juventus di Massimiliano Allegri, ma in questo 2023 non si può accusare di scarso carattere. Con tutto il polverone extracalcistico e qualche difficoltà oggettiva in campo, la formazione bianconera nel derby contro il Torino ha portato in campo tutti i propri difetti ma anche quei pregi che, al netto della penalizzazione, ne fanno la seconda forza del campionato. Nel 4-2 dello Stadium che ha riabbracciato Pogba per la prima volta in stagione, la Juventus è andata sotto due volte, ha rischiato una terza volta ma alla fine ha vinto la battaglia sfruttando la forza dei propri cambi e i piedi fatati da palla inattiva che hanno mandato in gol Danilo, Bremer e Rabiot.

In un derby insolitamente ricco di gol e occasioni, la partita si è stappata in meno di due minuti e proprio con quella caratteristica che il Torino alla fine ha pagato. Il vantaggio di Karamoh è arrivato in seguito a un corner spizzato sul secondo palo da Buongiorno con l'attaccante granata completamente libero sul secondo palo di stoppare il pallone e battere Szczesny. Una manciata di secondi per spazzare via giorni di preparazione dunque, la contesa ha alzato subito i ritmi con la Juventus che in ogni caso ha decido di lasciare il possesso del pallone alla formazione di Juric per cercare di colpire in ripartenza. Profondità cercata e trovata da Di Maria al 16' che, lanciando Kostic sulla sinistra caparbio nel vincere il duello con Singo, ha pescato Cuadrado sul secondo palo per il diagonale del pareggio.

Prima dell'intervallo però le emozioni non sono mancate. Al 40' Sanabria con un colpo di testa beffardo su assist di Rodriguez ha esaltato l'elasticità e i riflessi di Szczesny, facendo però le prove generali per il raddoppio che è arrivato al 43' sempre con un'azione sviluppata sulla sinistra da Ilic e concretizzata dal paraguayano in netto anticipo su Bremer. Vantaggio durato meno di due minuti perché sull'ultimo corner del primo tempo, magistralmente battuto da Di Maria, Danilo ha svettato su tutti infilando il 2-2.

Nella ripresa la differenza l'hanno fatta i cambi di qualità dei bianconeri, al netto di ogni discorso tattico. Juventus e Torino si sono rimbalzate le traverse clamorose, prima Vlahovic al 49' liberato da Fagioli davanti al portiere e poi Linetty al 67' con un sinistro quasi perfetto, poi però gli ingressi di Pogba e Chiesa hanno al tempo stesso infiammato lo Stadium e dato ulteriore linfa al gioco di Allegri, cosa che non è riuscita a Juric con le proprie carte da pescare in panchina. Al 71' proprio Chiesa ha pennellato l'assist per il 3-2 dell'ex Bremer, esultante, sempre partendo dal corner calciato velocemente, poi dieci minuti più tardi è toccato a Rabiot calare il poker questa volta sfruttando una punizione indiretta.

Bremer 6,5 - Macchia il derby da ex perdendo Sanabria in occasione del raddoppio granata. Un errore importante in una partita da giocare con la concentrazione sempre al massimo, ma pienamente recuperato vincendo tutti i duelli nella ripresa e segnando il più classico dei gol dell'ex. Esultando, e di sti tempi è una notizia.

Vlahovic 6 - Una traversa clamorosa gli nega la gioia del gol su perfetto assist di Fagioli. Tra Buongiorno e Schuurs deve sgomitare parecchio, sbagliando tecnicamente qualcosa di troppo.

Barrenechea 6,5 - Non male l'esordio da titolare dell'argentino, ancora meglio considerando il clima da battaglia del derby. Il classe 2001 gioca semplice nel primo tempo, poi sale di rendimento nella ripresa fermando con facilità i dribbling di Radonjic.

Singo 6,5 - Con le sue falcate dà profondità alla manovra del Torino fin dai primi secondi, allungando la squadra e agevolando le ripartenze dei granata. Sempre deciso nei contrasti e propositivo sulla fascia destra in una sfida interessante contro Kostic.

Schuurs 6 - Aggressivo e pulito tecnicamente, su Vlahovic ha spesso la meglio. Sui calci piazzati però va in tilt come tutti i compagni di squadra, sul gol di Bremer c'è anche una sua disattenzione.

Radonjic 5 - Entra nella ripresa, sbaglia praticamente ogni pallone e ogni scelta e Juric (imbufalito) lo richiama in panchina dopo 15 minuti. Che dire...

IL TABELLINO

JUVENTUS-TORINO 4-2

Juventus (3-5-2): Szczesny 6,5; Danilo 7, Bremer 6,5 (45' st Bonucci sv), Alex Sandro 5,5; Cuadrado 6,5 (23' st De Sciglio 6), Fagioli 6,5, Barrenechea 6,5 (23' st Pogba 6), Rabiot 7, Kostic 7; Di Maria 6 (23' st Chiesa 6,5), Vlahovic 6 (41' st Kean sv). A disp.: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Soulé, Paredes, Iling Jr. All.: Allegri 6,5.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 5,5 (39' st Gravillon sv), Schuurs 5,5, Buongiorno 5,5; Singo 6,5, Linetty 6 (29' st Ricci 5,5), Ilic 6, Rodriguez 6 (29' st Vojvoda 5,5); Miranchuk 5,5, Karamoh 6 (14' st Radonjic 5 (29' st Seck 5,5)); Sanabria 6,5. A disp.: Florenza, Gemello, N'guessan, Bayeye, Adopo, Gineitis. All.: Juric 5,5.

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 2' Karamoh (T), 16' Cuadrado (J), 43' Sanabria (T), 46' Danilo (J), 26' st Bremer (J), 36' st Rabiot (J)

Ammoniti: Rodriguez, Ricci (T)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

• La Juventus è imbattuta negli ultimi 16 derby di Torino in Serie A (12V, 4N); sette degli ultimi 11 gol segnati dai bianconeri contro i granata sono arrivati negli ultimi 20’ di gioco.

• Questa è la terza volta che la Juventus vince un derby di Torino in Serie A segnando quattro gol sotto la guida di Allegri; ci era già riuscita nel 2016 e nel 2017.

• Quello di Yann Karamoh dopo 1 minuto e 32 secondi è il gol più rapido da inizio gara segnato nella storia dei derby tra Juventus e Torino in Serie A.

• Era dal 25 gennaio 1995 che il derby tra Juventus e Torino non vedeva segnare almeno quattro gol nel 1° tempo: all'epoca andarono a segno Rizzitelli (doppietta) e Angloma per i granata e Vialli (doppietta) per i bianconeri.

• Da quando milita nella Juventus (2015/16), Juan Cuadrado è il giocatore che ha preso parte a più gol nei derby di Torino in Serie A: nove in 14 presenze, frutto di tre reti e sei assist.

• Ángel Di María (35 anni, 14 giorni) è diventato il secondo giocatore più anziano di sempre a registrare almeno quattro gol e quattro assist nella sua stagione d’esordio in Serie A, dopo Ashley Young nel 2019/20.

• Antonio Sanabria ha segnato tre gol contro la Juventus, tutti con la maglia del Torino; contro nessuna squadra ha realizzato più reti in Serie A.

• Bremer ha realizzato 13 gol in Serie A, nelle ultime quattro stagioni è il difensore centrale ad aver segnato di più nella competizione.

• Adrien Rabiot ha segnato cinque gol in questo torneo, record per lui in una singola stagione nei big-5 campionati europei.

• Danilo ha preso parte a sei gol (tre reti, tre assist) in questa Serie A, mai così tanti in un singolo campionato da quando gioca alla Juventus (2019/20).

• Enzo Barrenechea è il 1° giocatore della Juventus a debuttare in Serie A giocando titolare un derby di Torino nell’era dei 3 punti a vittoria (dal 1994/95). In generale, l’ultimo calciatore a riuscirci era stato Franco Semioli nel 2001 con i granata.

• Alex Sandro ha collezionato la 300ª presenza in tutte le competizioni con la Juventus.

• Wojciech Szczesny ha collezionato la 200ª presenza in tutte le competizioni con la Juventus, oltre ad aver ottenuto la 150ª vittoria personale in Serie A.

• Paul Pogba è tornato a giocare una gara all'Allianz Stadium con la Juventus a distanza di 2481 giorni, dal 14 maggio 2016 contro la Sampdoria in Serie A.

• Koffi Djidji ha disputato la sua 100ª partita in Serie A, di cui 80 con il Torino.