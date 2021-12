Juventus-Napoli, l'ASL avvisa: "Navighiamo a vista". Anche Lozano ha il Covid

SERIE A

Ancora a rischio il big match dopo quanto accaduto la scorsa stagione: "La situazione è da monitorare"

Dopo il caos della scorsa stagione, Juventus-Napoli torna nel mirino dell'ASL partenopea a causa dell'aumento di contagi Covid nelle fila del club azzurro, che oltre a Fabian Ruiz e Insigne informa che anche Irving Lozano è risultato positivo. "Stiamo navigando a vista e abbiamo molta preoccupazione rispetto a Omicron - ha spiegato Antonio D'Amore, direttore dell'ASL Napoli 2, in un'intervista a Fanpage.it - Il viaggio del Napoli verso Torino? Non è possibile ipotizzare nulla". Getty Images

"Bisognerà vedere anche se il governo in cabina di regia prenderà altre decisioni - ha aggiunto - Alcuni calciatori devono tornare dalle vacanze e Fabian Ruiz non credo possa rientrare in maniera così semplice dalla Spagna". "È una situazione sicuramente da monitorare", ha concluso.

Proprio la gara di Torino tra bianconeri e azzurri, nella scorsa stagione, fece discutere moltissimo: l'ASL proibì al Napoli di partire per Torino, inizialmente fu inflitta la sconfitta per 0-3 a tavolino agli azzurri, che ebbero però l'opportunità di rigiocare la partita dopo aver presentato ricorso preso il Collegio di Garanzia del CONI. Uno scenario che sembra possibile anche quest'anno, anche perché proprio prima di Natale anche la Salernitana è stata bloccata dalla ASL campana e non la squadra non è potuta partire alla volta di Udine.

