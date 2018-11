Juventus-Inter: accordo tra i club per il prezzo del settore ospiti

17/11/2018

Buone notizie per i tifosi di Inter e Juventus e in particolare per quelli bianconeri, protagonisti soltanto pochi giorni fa di una grande protesta contro i prezzi dei biglietti del settore ospiti per la sfida di San Siro col Milan. Come informa il sito ufficiale della Vecchia Signora, infatti, i due club hanno raggiunto un accordo di reciprocità per il costo del biglietto del settore ospiti (50€): "La società - si legge su Juventus.com - comunica che il prezzo del settore ospiti applicato per la gara del prossimo 7 dicembre (a Torino, ndr), secondo un criterio di reciprocità stabilito ad inizio stagione tra i Club, verrà garantito dall`FC Internazionale alla tifoseria juventina nel terzo anello blu per la gara di ritorno Inter-Juventus presso lo stadio Giuseppe Meazza, valevole per la 34 giornata di campionato Serie A 2018-2019".