Juve-Napoli: la Figc non si costituisce, possibile spiraglio per la disputa del match

VERSO UNA DECISIONE

Si apre un possibile spiraglio per la disputa del match tra Juventus e Napoli. Martedì 22 dicembre è attesa la decisione del Collegio di garanzia del Coni, ultimo grado della giustizia sportiva, che dovrà pronunciarsi sul ricorso dei partenopei contro il 3-0 a tavolino: il club di De Laurentiis ha presentato un'integrazione dell'ultimo minuto alla propria memoria, mentre la Figc (così come la Juventus) ha scelto di non costituirsi e non porterà dunque elementi nuovi in sede dibattimentale. Una situazione che potrebbe rappresentare un piccolo vantaggio per gli azzurri, in quanto gli avvocati federali potranno commentare solamente gli atti già noti e non quelli nuovi.

Il condizionale, naturalmente, è d'obbligo, visto che già in altre occasioni la Figc ha scelto di non costituirsi e che non lo farà neanche in occasione dell'altro giudizio atteso martedì, quello sulla sconfitta a tavolino della Roma contro il Verona per la vicenda Diawara.

In entrambi i casi la Federcalcio ritiene inattaccabili le proprie motivazioni, ma se per quanto riguarda i giallorossi i margini sembrano davvero ridottissimi, sul fronte Napoli sembra esserci qualche chance in più. In casa azzurra si dicono certi di riuscire a ribaltare la sentenza e di poter giocare la partita.

Stando a quando riporta La Repubblica, per altro, in Lega Serie A si sta già parlando di date. Di certo non si potrà scendere in campo il 13 gennaio come inizialmente preventivato, causa Coppa Italia. Bisognerà andare parecchio più in là, ma il fatto che la questione sia argomento di discussione, secondo il quotidiano, può rappresentare un'indicazione importante.