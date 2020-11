Juve-Napoil, membro Collegio Garanzia Coni: "Verdetto entro Natale"

"Laddove il Collegio di Garanzia si riunisse entro due settimane, credo che per il periodo natalizio si deciderà tutto. Per definizione i tempi della giustizia sportiva sono rapidissimi, perché debbono garantire il rispetto dello svolgimento dei campionati". Lo ha detto l'avvocato Angelo Maietta, membro della I Sezione del Collegio di Garanzia del Coni, intervenuto a Radio Punto Nuovo sullo 0-3 a tavolino e il punto di penalizzazione confermati ai danni del Napoli per non aver giocato la partita contro la Juventus del 4 ottobre scorso.