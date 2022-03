Juve-Inter a Irrati: l'anno scorso al Var scontentò entrambe

LE DESIGNAZIONI

Massa torna come quarto uomo in Atalanta-Napoli dopo il disastro al Var in Torino-Inter

E' Massimiliano Irrati, della sezione CAN di Pistoia, l'arbitro designato per Juventus-Inter, big match della 30a giornata di Serie A. Il 42enne direttore di gara era al Var nella passata stagione nella sfida che terminò 3-2 tra le polemiche a favore dei bianconeri. Torna tra le designazioni Davide Massa, fermato dopo il clamoroso errore al Var in Torino-Inter, quando non vide il contatto da rigore di Ranocchia su Belotti: è il quarto uomo in Atalanta-Napoli.

A completare la squadra arbitrale del derby d'Italia ci saranno gli assistenti Ranghetti e Vivenzi e il quarto uomo Ghersini, più Mazzoleni e Passeri al Var.

Nella passata stagione, in tandem con Calvarese, il suo operato suscitò diverse polemiche e scontentò entrambe le squadre. Il suo intervento fu decisivo per assegnare un rigore per parte sfuggiti al collega: al 22' segnalò una trattenuta di Darmian su Chiellini, 12 minuti dopo rilevò la pizzicata di De Ligt sul tallone di Lautaro Martinez in area di rigore. In entrambe la decisioni la review parve forzata.

Vedi anche Calcio Contatto Ranocchia-Belotti, Rocchi: "Errore grave, ricerca Var fu meno curata" Irrati protagonista anche nel concitato finale di gara: all'82' l’arbitro sul momento annulla il 2-2 nerazzurro per fallo di Lukaku su Chiellini. Monitor cruciale stavolta: è Chiellini a strattonare il belga. Gol valido. A 4’ dal 90’ Cuadrado si aggancia a Perisic entrando in area. Rigore generoso senza tv. Poco male per i nerazzurri già campioni d'Italia, tre punti fondamentali nella corsa Champions per i bianconeri.

LE DESIGNAZIONI

SPEZIA–VENEZIA, sabato 2 ore 15

Arbitro: DOVERI

Assistenti:CARBONE – TEGONI

Quarto ufficiale: COLOMBO

Var: MARIANI

Avar: MERAVIGLIA

LAZIO–SASSUOLO, sabato 2 ore 18

Arbitro: RAPUANO

Assistenti: ROSSI L. – PAGNOTTA

Quarto ufficiale: VOLPI

Var: ORSATO

Avar: PERETTI

SALERNITANA–TORINO, sabato 2 ore 20.45

Arbitro: PICCININI

Assistenti: MELI – ROCCA

Quarto ufficiale: MARCENARO

Var: BANTI

Avar: SANTORO

FIORENTINA–EMPOLI, domenica 3 ore 12.30

Arbitro: MASSIMI

Assistenti: DI VUOLO – ZINGARELLI

Quarto ufficiale: MERAVIGLIA

Var: MARESCA

Avar: GIALLATINI

ATALANTA–NAPOLI, domenica 3 ore 15

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: ALASSIO – DEL GIOVANE

Quarto ufficiale: MASSA

Var: AURELIANO

Avar: LONGO

UDINESE–CAGLIARI, domenica 3 ore 15

Arbitro: ABISSO

Assistenti: DEI GIUDICI – DI MONTE

Quarto ufficiale: MARCHETTI

Var: VALERI

Avar: BARONI

SAMPDORIA–ROMA, domenica 3 ore 18

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: BRESMES – VECCHI

Quarto ufficiale: SANTORO

Var: NASCA

Avar: COSTANZO

JUVENTUS–INTER, domenica 3 ore 20.45

Arbitro: IRRATI

Assistenti: RANGHETTI – VIVENZI

Quarto ufficiale: GHERSINI

Var: MAZZOLENI

Avar: PASSERI

H. VERONA–GEONOA, lunedì 4 ore 18.30

Arbitro: FOURNEAU

Assistenti: VALERIANI – CECCONI

Quarto ufficiale: VOLPI

Var: CHIFFI

Avar: PAGLIARDINI

MILAN-BOLOGNA, lunedì 4 ore 20.45

Arbitro: MARINELLI

Assistenti: MARGANI – MASTRODONATO

Quarto ufficiale: BARONI

Var: DI PAOLO

Avar: LO CICERO

