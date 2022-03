Arbitro in campo o davanti al video: nasce la figura del 'varista'

Il Var è ritenuto fondamentale dal designatore degli arbitri Gianluca Rocchi e da tutta l'Aia. A questo proposito, durante l'estate, partirà un corso di formazione che punta a creare specialisti del Var di 'qualità', sempre più importanti per il gioco, che si occuperanno solo di questo, con l'utilizzo di maggiori telecamere e angoli visuali per avere una analisi più approfondita di quello che succede in campo. L'obiettivo è quello di arrivare a formare una squadra di 'varisti puri', figure distinte dagli arbitri, per ridurre gli errori.

Getty Images