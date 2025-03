Juve-Atalanta, spareggio per il terzo posto con la speranza di andare ancora più in alto

Può una partita della 28a giornata dare un senso a un'intera stagione? La risposta è no. Però può significare tanto sotto vari punti di vista. Juve-Atalanta è lo scontro tra quarta e terza in classifica, separate da tre punti. Una vittoria bianconera significherebbe aggancio al terzo posto e darebbe un'ulteriore consapevolezza a una squadra reduce da cinque successi di fila in Serie A. Considerando che la vetta, per Thiago Motta, al momento è distante sei lunghezze, la Juventus sarebbe autorizzata a credere nell'assalto ai primi posti. Per Gasperini, pur non essendo uno che fa troppi calcoli, il pari, soprattutto in trasferta, non avrebbe certo un sapore troppo amaro.