Juventus-Atalanta, tre punti per svoltare definitivamente la stagione

Da seguire con grande attenzione sarà anche il duello a distanza tra Mateo Retegui e Randal Kolo Muani. L’attaccante dell’Atalanta, leader della classifica marcatori di Serie A, è reduce dalla rete nel 5-0 esterno contro l’Empoli, mentre nell’ultima sfida casalinga con il Venezia non è riuscito a timbrare il cartellino. Le probabilità che torni a segnare, come fatto all’andata, sono del 33%. Anche il centravanti francese della Juventus non sta attraversando un momento favorevole sotto porta. Infatti, dopo una fiammata iniziale, arriva da una serie di partite in cui è rimasto a secco: secondo gli esperti SisalTipster, la sfida con la Dea potrebbe essere quella buona per tornare a segnare, ipotesi data al 33%.