Inter-Roma, bivio scudetto e Champions a Pasqua: Chivu sfida le polemiche, Gasperini il tabù

In casa Roma, Gian Piero Gasperini prova a isolare il campo dalle nubi sul suo futuro. Il tecnico può sorridere per il recupero di Soulé, pedina fondamentale per l'imprevedibilità offensiva, anche se dovrà rinunciare a pilastri come Wesley e Kone. La gestione dell'emergenza sulle fasce resta il tema caldo, con il ballottaggio tra Rensch e Tsimikas per arginare la spinta di Dumfries. Gasperini ha ribadito la centralità della squadra, definendola un "gruppo forte e compatto" che non va smantellato ma completato. Nonostante un bilancio personale deficitario contro i nerazzurri (non batte l'Inter da otto anni), l'allenatore giallorosso vede nella sfida di San Siro l'occasione per dare senso a un'intera stagione. Per la Roma, la qualificazione in Champions non è solo un traguardo sportivo, ma il polmone economico necessario per trattenere i gioielli come Malen e programmare il domani. Entrambi i tecnici sanno che la vera insidia è il rientro dei nazionali azzurri, con il carico di delusioni e stanchezza che si portano dietro. Chivu ha elogiato il coraggio del giovane Esposito e la dedizione di Bastoni, mentre Gasperini ha sottolineato come la forza dei professionisti stia nel "guardare sempre avanti".