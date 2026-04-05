Inter-Roma, bivio scudetto e Champions a Pasqua: Chivu sfida le polemiche, Gasperini il tabù

Inter, svelata la nuova maglia per la prossima stagione
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Big match a San Siro tra Inter e Roma. Chivu recupera Lautaro e difende i suoi dalla "gogna mediatica", Gasperini recupera Soulé e punta al sorpasso Champions
La Pasqua di San Siro mette di fronte Inter e Roma in un incrocio che nel quale un pareggio servirebbe a poco a entrambi: i nerazzurri devono difendere il primato in Serie A dopo gli ultimi deludenti risultati mentre i giallorossi cercano il colpo esterno per tornare quarti.
Cristian Chivu ha scelto toni decisi alla vigilia per criticare quello che ha definito un clima "strano" nei confronti dell'Inter. Il tecnico ha respinto con forza i processi nati dopo il recente calo di risultati, parlando apertamente di una "gogna mediatica" che non rispetterebbe i valori dello sport e che si accanirebbe sui nerazzurri a ogni episodio dubbio o mezzo passo falso. Per il tecnico romeno, i numeri parlano chiaro: quattordici vittorie nelle ultime diciotto gare sono il biglietto da visita di una squadra che non deve farsi distrarre dai fantasmi. La sua ricetta è l'identità tattica, puntando su un undici collaudato dove Lautaro Martinez torna a guidare l'attacco accanto a Thuram. In difesa, l'orgoglio di Bastoni, reduce dalle fatiche azzurre, dovrà essere l'anima di un reparto che dovrà fare a meno di Bisseck ma ritrova Acerbi.
In casa Roma, Gian Piero Gasperini prova a isolare il campo dalle nubi sul suo futuro. Il tecnico può sorridere per il recupero di Soulé, pedina fondamentale per l'imprevedibilità offensiva, anche se dovrà rinunciare a pilastri come Wesley e Kone. La gestione dell'emergenza sulle fasce resta il tema caldo, con il ballottaggio tra Rensch e Tsimikas per arginare la spinta di Dumfries. Gasperini ha ribadito la centralità della squadra, definendola un "gruppo forte e compatto" che non va smantellato ma completato. Nonostante un bilancio personale deficitario contro i nerazzurri (non batte l'Inter da otto anni), l'allenatore giallorosso vede nella sfida di San Siro l'occasione per dare senso a un'intera stagione. Per la Roma, la qualificazione in Champions non è solo un traguardo sportivo, ma il polmone economico necessario per trattenere i gioielli come Malen e programmare il domani. Entrambi i tecnici sanno che la vera insidia è il rientro dei nazionali azzurri, con il carico di delusioni e stanchezza che si portano dietro. Chivu ha elogiato il coraggio del giovane Esposito e la dedizione di Bastoni, mentre Gasperini ha sottolineato come la forza dei professionisti stia nel "guardare sempre avanti".
La Roma arriva a otto giornate dalla fine in piena corsa, a soli tre punti dall'obiettivo Champions, una posizione che Gasperini difende con orgoglio. L'Inter, dal canto suo, ha bisogno di ritrovare quell'intensità dominante che l'aveva resa quasi imbattibile nella prima parte dell'anno. "Bisogna avere coraggio e ambizione", è il mantra di Chivu per rispondere a chi parla di crisi.
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