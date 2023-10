Inter-Roma, le pagelle: Thuram sempre al posto giusto, Bastoni e Acerbi si mangiano Lukaku

SERIE A

Il reparto difensivo nerazzurro isola l'attacco giallorosso, con Lukaku ed El Shaarawy impalpabili e mai capaci di impensierire Sommer (spettatore non pagante)

© Getty Images

INTER

Sommer 6 - Spettatore non pagante a San Siro, si porta a casa la paga della giornata con una parata super su Cristante al 20' della ripresa. Per il resto zero preoccupazioni.

Pavard 6 - Si rende pericoloso in zona d'attacco con un tiro finito fuori di poco, si fa ammonire e poi all'intervallo Inzaghi preferisce lasciarlo negli spogliatoi. Dal 1' st Darmian 6 - Non si spinge in avanti, lasciando spazio anzi a Bastoni, ma in fase difensiva fa come sempre il suo. Anche se l'attacco giallorosso, a dir la verità, gli facilita e non poco il compito.

Acerbi 6,5 - Attento come sempre in difesa, prova anche a trasformarsi in uomo assist per Thuram, ma la fortuna non gira.

Bastoni 6,5 - La solita garanzia in difesa per l'Inter, con il centrale nerazzurro che francobolla Lukaku con la complicità di Acerbi.

Dumfries 6,5 - A destra è un cliente scomodo per Zalewski e Ndicka, con incursioni pungenti e palloni messi al centro che Thuram e Lautaro non riescono a sfruttare. Ma l'olandese è in uno stato di forma super. Dal 39' st De Vrij sv

Barella 6 - Prende le misure al centrocampo della Roma senza mai soffrire particolari problemi. Cerca la via del gol con un destro al volo, ma ha voluto troppo.

Calhanoglu 6,5 - Solo la traversa gli nega il gol al 6' dopo un potente destro a sorpresa da fuori area. Poi inventa e cerca di servire i compagni per trovare la via del gol che però non arriva dai suoi piedi. Dal 29' st Asllani 6 - Dai suoi piedi parte l'azione che porta al gol di Thuram, con l'albanese che pesca con i giusti tempi Dimarco.

Mkhitaryan 6,5 - L'altro ex di turno prova a fare il suo come possibile, con una gestione attenta e precisa in fase difensiva e una costruzione tranquilla di gioco a centrocampo. Cerca di trovare i giusti spazi per servire la Thu-La con palloni interessanti che l'attacco nerazzurro non riesce a sfruttare al meglio. Dal 29' st Frattesi sv

Dimarco 6,5 - Nella prima frazione si rende pericoloso cercando la via del gol, il terzo consecutivo, senza però avere fortuna. Nella ripresa si spegne un po' e non riesce a dare il suo solito apporto alla manovra offensiva nerazzurra fino a 10' dalla fine, quando un suo cross preciso pesca Thuram per il gol-vittoria. Dal 36' st Carlos Augusto 6 - Entra e si rende subito pericoloso, ma la traversa di destro (non il suo piede) gli nega la gioia del gol.

Thuram 7 - Nella sfida dei nerazzurri al loro attaccante del passato, Thuram si conferma quello del futuro per l'Inter vincendo a distanza il duello con Lukaku. Preciso nella zampata vincente su cross di Dimarco, al posto giusto nel momento giusto per il quarto gol in campionato.

Lautaro 6 - Il capocannoniere del campionato non lascia il segno, ma non molla di un centimetro. Corre e si sacrifica da vero capitano, ma soffre la marcatura stretta di Mancini. Fa festa e abbraccia Thuram davanti a Lukaku, un chiaro messaggio all'ex amico e compagno di reparto.

All. Simone Inzaghi 6 - Sceglie di affidarsi ai suoi fedelissimi, consapevole di non dover fare grossi cambi in vista di una settimana tranquilla. Ringrazia Thuram per un'altra settimana in testa alla classifica.

Vedi anche Calcio Serie A, Inter-Roma 1-0: decide una rete di Thuram ROMA

Rui Patricio 6,5 - Salva il risultato più volte, la zampata di Thuram è però imprendibile e l'estremo difensore lusitano non può nulla.

Mancini 6 - Apre il valzer dei gialli per la difesa della Roma, ma nonostante la spada di Damocle sulla sua testa riesce a essere sempre preciso negli interventi rischiando poco in copertura.

Llorente 6,5 - Attento e ordinato in fase difensiva, riesce ad arrivare dove i compagni di reparto alzano bandiera bianca (vedi Dumfries). Si deve arrendere solo alla zampata di Thuram, ma senza colpe.

Ndicka 6 - Soffre le incursioni di Dumfries, ma riesce a mettere una pezza quando serve in fase difensiva quando serve.

Kristensen 6 - Bene in fase difensiva, attento sulle incursioni di Dimarco al quale non lascia granché spazio. Lascia invece a desiderare in fase offensiva, con una spinta sulla destra pressoché nulla.

Cristante 6 - È il suo colpo di testa al 20' della ripresa l'unica vera e propria palla gol per i giallorossi, col centrocampista che era quasi pronto a esultare, ma senza fare i conti con un super Sommer.

Paredes 5,5 - L'argentino non si vede nel centrocampo giallorosso, non riuscendo a dare il giusto apporto alla costruzione di gioco né tantomeno riesce ad arginare il gioco nerazzurro. Dal 43' st Azmoun sv

Bove 6 - Primo tempo anonimo, ripresa in miglioramento ma comunque non pungente avrebbe voluto Mou. Resta spesso imbottigliato nei contrasti a centrocampo, con Barella che ringrazia. Dal 39' Belotti sv

Zalewski 5,5 - Non la miglior versione del polacco in questa stagione, con una partita di rincorsa su Dumfries e pochi spunti brillanti per la fase offensiva dei giallorossi. Dal 29' st Celik sv

Lukaku 5 - Saranno stati i fischi o forse l'attenzione speciale da parte dei suoi ex compagni, ma Big Rom non brilla a San Siro come fatto spesso in passato. Se non fosse stato per l'accoglienza dedicatagli forse nessuno si sarebbe reso conto della sua presenza in campo.

El Shaarawy 5 - Confuso nelle giocate e ben chiuso dalla difesa nerazzurra, il Faraone non riesce a lasciare il segno nella partita. Dal 39' st Aouar sv

All. José Mourinho 6 - Squalificato, a fare le sue veci è Foti che seguendo le indicazioni dello Special One non riesce a pescare dal cilindro la carta vincente a San Siro. Non ha alternative e non trova il modo per permettere ai suoi di sfondare il muro difensivo nerazzurro