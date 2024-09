Inter-Milan, la moviola: regolare il gol di Pulisic, non c'è fallo di mano 

© Getty Images

Christian Pulisic ha aperto il derby al 10' con un bellissimo gol su cui i calciatori dell'Inter hanno accennato delle proteste per un presunto tocco di braccio. Corretto convalidare la rete da parte di Mariani e dei suoi collaboratori, come spiegato dal nostro Graziano Cesari: "Il gol del Milan è regolare perché Pulisic nel contrasto con Mkhitaryan colpisce la palla con la spalla come evidenziato dalle immagini". Regolare anche il gol di Dimarco: Lautaro, tenuto in gioco da Gabbia, serve il terzino che trova il gol partendo da posizione regolare (tenuto in gioco da Tomori). Al minuto 65 Mariani concede un rigore al Milan per un potenziale fallo di mano di Lautaro dopo il tocco di Tomori. Richiamato al monitor, torna l'arbitro sui suoi passi. Il tocco dell'argentino è infatti con la spalla.