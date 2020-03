Inter, Mentana contro le frasi di Zhang: "È vergognoso"

Le durissime parole di Steven Zhang nei confronti del presidente della Lega Calcio hanno suscitato opinioni e prese di posizioni contrastanti tra i tifosi dell'Inter. La Curva Nord ha dato pieno sostegno al giovane numero uno del club, così come tanti altri fan sui social, ma per qualcuno la sparata di Zhang è stata eccessiva tanto nella forma quanto nei contenuti. Tra questi c'è un tifoso d'eccezione come Enrico Mentana, che sulla sua pagina Facebook commenta spesso le vicende di casa Inter: "Un presidente di società di serie A non può dare del pagliaccio al presidente della Lega Calcio - ha scritto il direttore del Tg La7 - È vergognoso. Danneggia il suo club, delegittima il sistema, fa pensare a sostenitori e avversari che alla guida dell'Inter ci sia non una figura di polso ma un ragazzino miliardario che non va lasciato solo nemmeno sui social".