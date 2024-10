Inter-Juve, giusto assegnare i due rigori: "Falli netti". Vlahovic-Weah, gol regolari

Al centro delle discussioni nei giorni antecedenti a Inter-Juventus per l'erroraccio in Champions League, il fischietto Marco Guida è stato subito tra i protagonisti a San Siro. Chiamato in causa poco prima del 15', il direttore di gara ha concesso senza incertezze il rigore per l'intervento falloso di Danilo su Thuram (colpita la caviglia) in area di rigore. Penalty confermato anche da Mazzoleni al Var e che vede d'accordo pure il nostro Graziano Cesari: "Incontestabile". Al 20' è regolare la rete del pareggio targata Vlahovic. A tenere in gioco Mckennie, autore dell'assist, è il nerazzurro Bastoni.