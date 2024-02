Serie A, Inter-Juventus 1-0: l'autogol di Gatti lancia la fuga dei nerazzurri

INTER-JUVENTUS 1-0

A San Siro decide la deviazione del difensore bianconero, Inzaghi a +4 con una partita in meno

Il Derby d'Italia della ventitreesima giornata di Serie A va all'Inter, che batte 1-0 la Juventus a San Siro e mette a segno la fuga: ora è a +4 sui bianconeri con una partita in meno. Match equilibrato che si decide con un episodio: l'autogol al 37' di Gatti che, nel tentativo di anticipare Thuram in area, colpisce di petto battendo Szczesny nella propria porta. Nella ripresa, palo di Calhanoglu ma il risultato non cambia.

LA PARTITA

Il Derby d'Italia è dell'Inter, che batte 1-0 la Juventus e scappa via. A San Siro va in scena un match molto simile a quello dell'andata, con i nerazzurri che insistono col possesso palla e i bianconeri che aspettano senza però disdegnare le ripartenze, soprattutto con McKennie, Vlahovic e Yildiz, titolare al posto di Chiesa. I padroni di casa iniziano a rendersi pericolosi con Dimarco, che di sinistro al volo da ottima posizione si colpisce da solo con il sinistro, e con Thuram, lanciato in area ma anticipato da un monumentale intervento di Bremer. Gli uomini di Allegri ci provano in contropiede, ma Vlahovic spreca l'ottima percussione di McKennie facendosi anticipare da Pavard. Sarà proprio il francese a diventare decisivo, perché al 37' si inserisce in area, ci prova con una rovesciata ma la palla arriva al centro dell'area, dove Gatti è in marcatura su Thuram ma colpisce la sfera di petto, realizzando uno sfortunato autogol: Inter in vantaggio alla fine del primo tempo.

Nella ripresa, i nerazzurri insistono ma peccano di presunzione, con Calhanoglu che colpisce il palo ma i bianconeri che insistono con Yildiz (Mkhitaryan salva in area piccola) e con Rabiot. A metà ripresa, Allegri cambia il turco e Kostic, inserendo Chiesa e Weah. Ci pensa poi Gatti a sfiorare il gol del pareggio, andando ad un passo dal rifarsi dall'autorete. Poco dopo, però, Szczesny è miracoloso sulla conclusione al volo di Barella dopo l'ottimo assist di Dimarco. Tocca poi a Inzaghi cambiare: si invertono gli esterni, con Carlos Augusto e Dumfries per Dimarco e Darmian. Nel finale, il polacco salva anche su Arnautovic, entrato al posto di Thuram, ma il risultato non cambia: finisce 1-0, con l'Inter ufficialmente in fuga e a +4 sulla Juventus con una partita in meno. Dopo il Derby d'Italia, lo Scudetto prende una direzione ben precisa.

IL TABELLINO

INTER-JUVENTUS 1-0

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (44' st De Vrij); Darmian (28' st Dumfries), Barella (44' st Klaassen), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (28' st Carlos Augusto); Thuram (32' st Arnautovic), Lautaro. A disp.: Di Gennaro, Audero, Bisseck, Sensi, Frattesi, Buchanan, Asllani, Sanchez. All.: Inzaghi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti (43' st Alex Sandro), Bremer, Danilo; Cambiaso (43' st Miretti), McKennie (45' st Alcaraz), Locatelli, Rabiot, Kostic (21' st Weah); Yildiz (21' st Chiesa), Vlahovic. A disp.: Pinsoglio, Perin, Rugani, Djaló, Nicolussi Caviglia, Nonge. All.: Allegri

Arbitro: Maresca

Marcatore: 37' aut. Gatti (I)

Ammoniti: Vlahovic (J), Danilo (J), Mkhitaryan (I), Thuram (I), Inzaghi (I), Bremer (J)

LE STATISTICHE

-L’Inter ha vinto tutte le prime sei gare disputate nel 2024 tra tutte le competizioni, i nerazzurri hanno ottenuto sei successi nelle prime sei partite in un singolo anno solare per la terza volta nella loro storia (dal 1929/30), dopo il 2007 e il 1943.

-L’Inter ha guadagnato almeno 57 punti dopo 22 gare stagionali per la seconda volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2006/07 (60 punti in quel caso con Roberto Mancini in panchina).

-Questa è solo la terza volta nella storia delle sfide tra Inter e Juventus in Serie A che i bianconeri subiscono un autogol nel corso del 1° tempo, dopo quelli di Alberto Bertuccelli il 26/03/1950 e Aldo Vollono il 18/01/1931.

-Prima di Federico Gatti, l'ultimo giocatore a registrare un autogol nella sfide tra Inter e Juventus in Serie A era stato Giorgio Chiellini il 15 maggio 2021 all'Allianz Stadium, l'ultimo al Meazza era stato invece Milan Skriniar il 28 aprile 2018.

-L’Inter è solo la seconda squadra a segnare in tutti i primi 22 match disputati in una singola stagione di Serie A, dopo la Juventus (che cì riusci in ben quattro occasioni, nel 1957/58, nel 2005/06, nel 2013/14 e nel 2018/19).

-Prima di stasera, l’Inter aveva vinto solo una delle precedenti 13 gare nel girone di ritorno contro la Juventus in Serie A (1N, 11P): successo per 1-0 all’Allianz Stadium il 3 aprile 2022.

-La Juventus ha effettuato un solo tiro in porta, record negativo per i bianconeri in un match di questo campionato, al pari della sfida d’andata contro l’Inter.

-Tre degli ultimi quattro autogol nelle sfide tra Inter e Juventus in Serie A sono stati subiti dai bianconeri, dopo che i precedenti sette erano stati tutti concessi dai nerazzurri.

-Negli ultimi 20 anni (dal 2004/05) questa è solo la seconda volta che la Juventus non effettua alcun tiro in porta nel 1° tempo contro l'Inter in Serie A, dopo il 6 novembre 2022.

-L'Inter ha schierato ben 5 giocatori titolari italiani in una sfida contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2 marzo 2003 con Héctor Cúper allenatore (Toldo, Cannavaro, Materazzi, Vieri e Cristiano Zanetti in quel caso).