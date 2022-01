Inter, frenata scudetto ma l'ostacolo era insidioso. La corsa è ancora lunga

L'ANALISI

"Mancano ancora tante gare, noi abbiamo anche una partita in meno", ha detto Handanovic a fine gara riferendosi al Milan

Un punto prezioso o due punti persi? A Bergamo contro un'Atalanta priva di diversi titolari e schierata da Gasperini con un'inedita difesa a 4, l'Inter interrompe la striscia di otto vittorie consecutive e una serie di 39 partite consecutive in gol: l'ultima volta a secco prima della sfida del Gewiss Stadium risaliva a gennaio 2021 nello 0-0 contro l'Udinese. Per i nerazzurri una frenata nella corsa scudetto e il rischio del sorpasso in vetta da parte del Milan, ma la squadra di Simone Inzaghi ha il merito di uscire indenne da un campo insidioso e contro un avversario che seppur in emergenza l'ha imbrigliata con un pressing altissimo che l'ha fatta soffrire in fase di costruzione del gioco. Ha rischiato di capitolare davanti a Muriel e Pasalic ma capitan Handanovic ha salvato tutto, poi ha rischiato di vincere ma D'Ambrosio ha fallito da ottima posizione a 3' dal 90'.

L'Inter paga nella testa e nelle gambe i 120' contro la Juve in Supercoppa e l'avversario non è dei migliori da affrontare dopo una sfida così intensa: di fronte c'è un'Atalanta che non ti fa respirare e che non ti permette di uscire palla al piede. Musso si oppone a Sanchez e Vidal e Dzeko sbaglia troppo. Risultato: un punto pesante e un altro ostacolo superato nel ciclo difficile che attende i nerazzurri ma anche una vittoria mancata, con il Milan pronto ad approfittarne.

Prossimo impegno in campionato con il Venezia (rossoneri a San Siro contro la Juve), poi dopo la sosta il derby e un incontro da recuperare contro il Bologna. "Mancano ancora tante gare, noi abbiamo anche una partita in meno e c'è ancora metà campionato. Non ci dobbiamo far condizionare, quando non si può vincere importante è pareggiare", ha detto a fine gara Handanovic. La strada per lo scudetto è ancora lunga.