Inter, difesa contata e Lautaro in cerca di gol: contro il Como per rispondere ad Atalanta e Napoli

È un'Inter in emergenza quella di stasera a San Siro per l'ultima sfida casalinga dell'anno contro il Como dove deve rispondere ad Atalanta e Napoli, entrambe vittoriose. Simone Inzaghi si ritrova con una difesa ridotta al minimo: ai lungodegenti Pavard e Acerbi - che il tecnico nerazzurro conta di recuperare il prima possibile - alla vigilia si sono aggiunti De Vrij e Darmian, alle prese entrambi con un dolore al ginocchio. In mattinata il responso sulla loro disponibilità: l'olandese ha più probabilità di recuperare e a quel punto dovrebbe partire dalla panchina. Meglio non rischiare anche in vista della Supercoppa. Al centro del reparto arretrato dunque Bastoni con Bisseck sulla destra e Carlos Augusto adattato da braccetto sulla sinistra, mentre a centrocampo Barella è recuperato e dovrebbe partire titolare. In attacco spazio alla Thu-La, con capitan Lautaro che vuole tornare al gol: l'anno scorso a Natale erano 17 reti stagionali, oggi soltanto 6 (5 in campionato di cui l'ultimo decisivo al Venezia il 3 novembre) e uno in Champions League. "Segno meno ma gioco più per la squadra", ha detto il Toro in un'intervista al Corriere della Sera. Momento prolifico invece per il francese, a segno da tre gare di fila in campionato.