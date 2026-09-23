Eriksen lascia il Wolfsburg: il danese rescinde ufficialmente il contratto

23 Set 2026 - 15:51
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Christian Eriksen © italyphotopress

Christian Eriksen © italyphotopress

Christian Eriksen lascia ufficialmente il contratto con il Wolfsburg. Il recordman di presenze con la Nazionale danese e il club tedesco hanno raggiunto un accordo per rescindere il contratto, che prevedeva come termine il 30 giugno 2027. Il 34enne centrocampista ha dato il suo commiato ai Wolfe motivando: "In questo momento, per me è importante stare vicino alla mia famiglia in Danimarca. Sono felice che siamo riusciti a trovare una soluzione insieme. Il mio periodo al Wolfsburg è stato caratterizzato"." So che ora il club è in buone mani per tornare in Bundesliga" - si congeda Eriksen "e sono convinto che il VfL abbia un futuro di successo. Vorrei ringraziare sinceramente tutti coloro che mi hanno sostenuto al VfL e a Wolfsburg. È stato un grande piacere giocare per voi e ricorderò con affetto questo periodo". 

christian eriksen
wolfsburg

Ultimi video

02:04
Sarr conquista la Juve

Sarr conquista la Juve: svolta a centrocampo

01:31
DICH MALAGO' DA COVERCIANO DICH

Malagò: "Mi piace questa Italia giovane"

01:23
DICH FRATTESI SU INTER DICH

Frattesi: "All'Inter non mi divertivo più. Tanti alti e bassi"

02:18
Serie A, Taveri: "Tutti i promossi e i rimandati tra i volti nuovi"

Serie A, Taveri: "Tutti i promossi e i rimandati tra i volti nuovi"

02:02
Napoli, tutti i retroscena dello sfogo di Allegri

Napoli, tutti i retroscena dello sfogo di Allegri

01:46
Nel ricordo di "Pablito"

Nel ricordo di "Pablito"

02:52
Serie A, ecco chi non va in nazionale: le favorite per la ripresa

Serie A, ecco chi non va in nazionale: le favorite per la ripresa

01:40
Verso Italia-Belgio

Verso Italia-Belgio: le ultime da Coverciano

01:32
È una guerra "Real"

È una guerra "Real". I Blancos contro tutti

01:29
Tutti pazzi per Okoye

Tutti pazzi per Okoye: scatenato fuori dal campo

01:48
La rivincita di Maldini

La rivincita di Maldini: gol e accuse cancellate

00:59
Baldini e gli italiani

Baldini e gli italiani: "Io tifo Frosinone"

01:43
Napoli, infermeria piena

Napoli, infermeria piena: Allegri è preoccupato

01:53
Milan, baila Moreira

Milan, baila Moreira: l'uomo in più di Amorim

01:36
Neto, Juve nel destino

Neto, Juve nel destino: vicinissimo al ritorno

02:04
Sarr conquista la Juve

Sarr conquista la Juve: svolta a centrocampo

I più visti di Calcio

DICH PIO E SEBASTIANO ESPOSITO PIO IN PORTA 22/09 SRV

Fratelli Esposito in nazionale: "Da piccolo Pio in porta perché…"

 Okoye e Belen insieme a Milano

Nuova fiamma per Okoye? Dopo Cardi B è il turno di Belen

SRV RULLO ITALIA I TITOLI DI MANCINI 21/9 SRV

Italia, carica Mancini: "Voglio vincere subito. Riconquisterò chi si sente tradito"

Juventus-Atalanta 2-0: gli highlights

Juventus-Atalanta 2-0: gli highlights

Spalletti colpito, rischia di cadere: "Che legnata!"

Spalletti: "Kolo Muani grandissimo"

Spalletti: "Kolo Muani grandissimo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Bracaglia
17:34
Frosinone-Bracaglia, c'è il prolungamento di contratto: il difensore rinnova fino al 2029
 Javier Aguirre nuovo allenatore del Valencia
17:33
Ufficiale: Aguirre è il nuovo allenatore del Valencia
17:17
Mondiali donne U20: Italia battuta 2-0, in finale va la Spagna
Achraf Hakimi, Marocco
16:13
Hakimi, che guaio: sarà processato per stupro in Francia
LAMINE YAMAL, BARCELLONA, COSTO STIMATO: 358 MLN €
16:04
Yamal: "Se rigiocassimo adesso la semifinale di Champions, l'Inter non rimonterebbe mai"