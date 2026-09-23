Eriksen lascia il Wolfsburg: il danese rescinde ufficialmente il contratto

Christian Eriksen lascia ufficialmente il contratto con il Wolfsburg. Il recordman di presenze con la Nazionale danese e il club tedesco hanno raggiunto un accordo per rescindere il contratto, che prevedeva come termine il 30 giugno 2027. Il 34enne centrocampista ha dato il suo commiato ai Wolfe motivando: "In questo momento, per me è importante stare vicino alla mia famiglia in Danimarca. Sono felice che siamo riusciti a trovare una soluzione insieme. Il mio periodo al Wolfsburg è stato caratterizzato"." So che ora il club è in buone mani per tornare in Bundesliga" - si congeda Eriksen "e sono convinto che il VfL abbia un futuro di successo. Vorrei ringraziare sinceramente tutti coloro che mi hanno sostenuto al VfL e a Wolfsburg. È stato un grande piacere giocare per voi e ricorderò con affetto questo periodo".