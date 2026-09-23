Napoli, a De Laurentiis il Premio Sportivo alla Carriera della Stampa Estera

Si è svolta oggi, presso la sede dell'Associazione della Stampa Estera in Italia, a Palazzo Grazioli a Roma, la cerimonia di consegna del Premio Sportivo alla Carriera al presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il riconoscimento rientra nell'ambito dello storico Premio Sportivo della Stampa Estera, organizzato da oltre trent'anni dai giornalisti della Stampa Estera accreditati in Italia. Ogni anno il Premio rende omaggio ai protagonisti dello sport italiano, valorizzando atleti e personalità che si sono distinti nelle diverse Federazioni Sportive Nazionali, nonché quanti hanno promosso, attraverso lo sport, iniziative di alto valore sociale, educativo e culturale. Con il conferimento del Premio alla Carriera, la Stampa Estera ha inteso riconoscere il ruolo e l'impegno di Aurelio De Laurentiis nel calcio italiano e internazionale, premiando un percorso caratterizzato da risultati sportivi di assoluto prestigio, capacità manageriale e un costante impegno nella valorizzazione della SSC Napoli e della città di Napoli nel mondo. Al termine della cerimonia di consegna, Aurelio De Laurentiis ha risposto alle domande dei giornalisti della Stampa Estera, ai quali ha raccontato alcuni momenti della sua lunga esperienza nel cinema e nello sport, soffermandosi anche sulla sua storia alla guida della SSC Napoli e sull'attualità del calcio.;