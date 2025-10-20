Il risveglio di Leao, il bunker interista e un Cholito… imbarazzante

BUNKER - Dell’Inter che ha agganciato Napoli e Roma si sta molto parlando in chiave offensiva (nel senso… del suo attacco). Bonny che segna, Pio che lotta, Lautaro che si riposa dopo le fatiche argentine, Thuram che sta recuperando dall’infortunio. Eppure c’è un dato da sottolineare, un po’ sottovalutato. La solidità difensiva della squadra di Chivu. Ma come, con 8 gol è la più perforata delle compagini di testa… Attenzione però: di quelle 8 reti al passivo la metà sono arrivate dalla sfida dello Stadium con la Juventus. E poi: dopo aver incassato 6 gol nelle prime tre partite, nelle successive sei (tra campionato e Champions) ne ha subiti solo altri 2. Mantenendo inviolata la porta in tre partite di A (contro Torino, a Cagliari e a Roma) e nelle due di coppa. Tenendo dunque cinque volte la porta blindata su nove occasioni (e così siamo riusciti a evitare per una volta l’orribile inglesismo clean sheet…)