Il record negativo del Crotone: è la peggior difesa di sempre della Serie A

STAGIONE DA DIMENTICARE

Il gol di Lapadula a Benevento è la rete numero 92 subita dai calabresi in campionato

La retrocessione è già una brutta esperienza. Se poi si riesce anche a battere un record negativo che durava dal 1934 allora c'è poco da stare allegri. La rete di Lapadula a Benevento porta a 92 i gol subiti dai calabresi in questo campionato. Il Casale, detentore finora del triste primato, ne aveva presi 91 nella stagione 1933/34 quando la Serie A (da 5 stagioni con il nuovo format a girone unico) era composta da 18 squadre e non da 20 come quella attuale.

Il record, se così si può chiamare, in un campionato a 20 squadre è quello del Venezia 1949/50 con un totale di 89 palloni raccolti in fondo alla propria porta. Peggio ancora, però, ha fatto il Bari nel 1940/41 con 84 gol subiti in una serie A che contava solo 16 squadre.