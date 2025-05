Il presidente dell'AIA replica a Ranieri: "Rocchi mi ha detto che non era rigore"

Claudio Ranieri si è sfogato al termine dello scontro diretto per un post in Champions League tra la sua squadra e quella di Gasperini contestando l'operato del direttore di gara Sozza e del VAR Abisso: "Ci hanno sempre detto che il Var interviene solo se c'è un evidente errore. Si vede chiaramente che Pasalic sbaglia l'intervento, si pianta e tocca il ginocchio del mio giocatore. Il Var non doveva intervenire: l'arbitro ha dato il rigore e rigore era. Ci dispiace che non ci sia uniformità di giudizio. Lo dirà anche Rocchi: perché sei intervenuto? Una volta dato il rigore, il Var non poteva intervenire, questo ci è stato detto".