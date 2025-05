Napoli e Inter verso lo Scudetto: Conte spera in Lobotka e Buongiorno, Inzaghi roda Lautaro, Frattesi e Pavard. Intanto è caos biglietti

Nella settimana che risulta essere decisiva in chiave scudetto per Inter e Napoli, anche i rispettivi tifosi stanno vivendo momenti di altissima tensione. Da una parte ci sono i tagliandi in vendita per la sfida del Maradona tra azzurri e Cagliari che hanno visto 400mila persone alla ricerca dell'ambito biglietto. Dall'altra ci sono i tifosi interisti che, consci di non poter essere in massa a Como per un settore ospiti con poca capienza, stanno comunque vivendo un "dramma" relativo ai biglietti per la finale di Champions League contro il Psg. La distribuzione, a sorteggio tra gli abbonati, non è ancora finita ma in rete sono già apparsi tagliando in vendita a prezzo superiore anche più di 10 volte alla cifra originaria.