I calciatori chiedono anche lo stop degli allenamenti

Stop non solo alle partite, ma anche agli allenamenti. E' questa la richiesta presentata dall'Associazione calciatori nel corso del consiglio straordinario della Figc a Roma. Vista l'emergenza coronavirus dichiarata in tutta Italia, l'Aic presieduta da Damiano Tommasi vuole che ai giocatori venga concesso di non allenarsi in gruppo. Una proposta che diverse società hanno già appoggiato, visto che il Milan ha deciso di sospendere ogni attività a Milanello.