Hernanes: "L'Inter non domina perché le altre sono cresciute, Douglas Luiz deve adattarsi"

Con sei squadre racchiuse in una manciata di punti, questa Serie A si sta dimostrando incerta e avvincente come non lo era da tempo. Emozioni e spettacolo che stanno appassionando i tifosi, attratti da un torneo tricolore che sembra finalmente aver alzato il suo livello generale. Lo pensa anche Hernanes, spettatore interessato e competente di un campionato che lo ha visto protagonista dal 2010 al 2017. "Mi sto divertendo molto a vedere questo campionato perché le squadre giocano davvero bene, segno che il calcio italiano è migliorato. Tutte le squadre di testa sono decisamente forti e vi spiego perché. L'Inter è una di quelle che giocano meglio in Europa e non solo in Italia: due anni fa ha fatto la finale di Champions League e l'anno scorso è uscita solo per la famosa partita con l'Atletico. E' una squadra che gioca ancora bene, i calciatori sono più o meno gli stessi eppure i risultati e le prestazioni sono meno incisive. E questo è soprattutto perché le avversarie sono migliorate tanto, sono salite di livello", ha detto a Sportmediaset.it il 39enne centrocampista brasiliano, oggi giocatore del Sale in Prima Categoria, in occasione dell'evento organizzato a Milano da Exeed per il lancio del suo nuovo progetto internazionale nel mondo eSport.