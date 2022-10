Gran Galà Aic: Milan e Pioli pigliatutto, Leao miglior giocatore

L'EVENTO

Rossoneri mattatori della serata: a Theo Hernandez il premio per il gol più bello dell'anno, Maignan il top tra i portieri

© Getty Images Alla Fiera di Rho è andato in scena il "Gran Galà del Calcio Aic", la classica cerimonia di consegna dei riconoscimenti relativi all'ultima stagione di Serie A. Presenti tanti volti importanti del campionato italiano. Grande protagonista della serata il Milan Campione d'Italia. I rossoneri sono stati eletti miglior club dell'anno, mentre Stefano Pioli è stato premiato come miglior tecnico e Rafael Leao come miglior giocatore della stagione. A Theo Hernandez invece è stato assegnato il titolo per il gol più bello per il fantastico coast to coast contro l'Atalanta. Tra gli altri riconoscimenti, Gatti miglior giocatore della Serie B, Orsato miglior arbitro, Boattin miglior giocatrice.

LEAO MIGLIOR GIOCATORE DELL'ANNO

E' Rafael Leao il miglior giocatore in assoluto della stagione 2021/2022. "Dribblare o rappare? Dribblare. Dove voglio arrivare? Sono già a buon punto di quello che sto facendo, voglio ringraziare i miei giocatori che sono qua, è il mio sogno da bambino vincere un trofeo davanti a loro - ha dichiarato l'attaccante del Milan -. E voglio ringraziare tutti i giocatori che mi hanno votato".

IL MIGLIOR TRIDENTE

La Top 11 del Gran Galà del Calcio per la stagione 2021/2022 ha un tridente stellare composto da Dusan Vlahovic, Ciro Immobile e Rafael Leao. Col bomber della Lazio infortunato, sul palco solo gli attaccanti di Juve e Milan. "Vorrei tanto ringraziare i miei colleghi che mi hanno votato. Sicuramente me lo aspettavo, sto lavorando per questo. Ho fatto solo il mio lavoro, è normale - ha dichiarato Vlahovic -. Le punizioni? Se parliamo di chi le ha tirate prima di me alla Juve parliamo di grandissimi campioni, non mi paragonerei a loro. Però mi sto allenando e spero di fare tanti altri gol non solo su punizione ma in generale". "Il mio gol preferito? Quello di Tonali contro la Lazio, è stato un momento importante - ha detto invece Leao -. Chi è stato più importante fra Pioli e Ibrahimovic? Pioli è stato una persona molto importante per me, quando sono arrivato ero un ragazzino e non avevo capito come comportarmi da grande, lui mi ha fatto diventare un giocatore importante. Devo ringraziare lui e tutti quelli che lavorano con lui se oggi sono un uomo". "La cosa più bella che ho visto sono stati i tifosi, Milano tutta rossonera - ha concluso -. Penso sia la cosa più bella che si possa vivere nel calcio. Pioli is on fire? L'abbiamo lanciata tutti insieme".

I MIGLIORI A CENTROCAMPO

Sono tre i nomi per il centrocampo della Top 11 del Gran Galà del Calcio Aic. Si tratta di Nicolò Barella, Sergej Milinkovic-Savic e Marcelo Brozovic. "Sono contento di questo premio, sono riuscito a vincerlo sia con il Cagliari che con l'Inter, sono felice di quello che faccio per i miei compagni - ha detto Barella, unico a ritirare il premio sul palco -. Diventare il capitano dell'Inter? In questo momento non m'interessa, ci sono ragazzi che sono in squadra da più tempo di me e se lo meritano di più. Brozovic? È un ragazzo simpatico, gli piace divertirsi e vivere lo spogliatoio con grande serietà, si è creato un bel feeling".

I MIGLIOR DIFENSORI

Linea a quattro per la miglior difesa della Serie A della stagione 2021/2022. Theo Hernandez, Giovanni Di Lorenzo, Gleison Bremer e Fikayo Tomori. ""Sono orgoglioso del premio, grazie a tutti. Quando sono arrivato qui mi sono sentito come a casa dal primo giorno, sono felice", ha detto Tomori. "Il mio è stato un percorso bellissimo, ho fatto tanti sacrifici e ogni tanto penso a qualche anno fa - ha dichiarato Di Lorenzo -. Sono contento di dove sono arrivato, ora sta a me continuare a lavorare e rimanere a questi livelli". "Non immaginavo che avrei potuto fare tutto questo, quando sono arrivato qui - ha detto invece Theo -. Una scommessa andare al Milan? Sì, dal primo giorno che ho parlato con Paolo ho saputo quello che avrei voluto fare". "È stata un'emozione strana, abbiamo vinto ma vorrei ringraziare i miei ex compagni, questo premio l'ho vinto grazie a loro", ha concluso Bremer.

MAIGNAN MIGLIOR PORTIERE

Mike Maignan vince il premio come miglior portiere della Serie A 2021/2022. "Da quando sono arrivato ho cercato di imparare subito l'italiano per essere pronto a parlare con la squadra in campo, questo mi ha aiutato e oggi riesco a parlare meglio, a essere il leader che sono - ha spiegato -. Se mi sento un vero milanista? Sì, dal primo giorno tutti mi hanno fatto sentire come a casa mia, dalla società ai tifosi. Tutti mi hanno fatto sentire bene a Milano, sono milanista davvero". "L'assist di Alisson e il mio a Leao? Questa caratteristica mi piace tanto, quella di giocare con i piedi - ha aggiunto -. Qui a Milano con l'allenamento che ho fatto e con le richieste del mister posso migliorare ancora, se potrò farò volentieri altri assist".

MILAN MIGLIOR SQUADRA

Come da pronostico, è il Milan la miglior squadra della Serie A 2021/2022. A ritirare il premio sul palco del Gran Galà del Calcio si è presentato Paolo Maldini. "È un onore rappresentare questo grande club, che ha fatto la storia del calcio e ha formato tantissimi giocatori - ha spiegato il direttore tecnico rossonero -. È un club di valore e di valori, anche come uomo è stata una tappa molto importante". "Se mi emoziono ancora? Sì, il nostro lavoro, sia da giocatore che da dirigente, è fatto di passione ed è alla base dei nostri successi - ha proseguito -. Un momento di grande orgoglio? Di scelte se ne fanno tutti i giorni, sono legate al futuro del club e di questi ragazzi. A volte ci dimentichiamo che sono ragazzi, io ho avuto i miei figli in rosa e quindi so cosa vuol dire, e ricordo le necessità di un giocatore di vent'anni in certi momenti". "Quanti consigli do ai giocatori? Ho la fortuna di poter vedere tutti gli allenamenti, con Massara siamo sempre a contatto con la squadra e cerchiamo d'intervenire giornalmente nella maniera giusta, individuando quelle che sono le necessità - ha concluso -. Non c'è un giorno uguale all'altro, è il bello del nostro lavoro. Dove si soffre di più? Dietro la scrivania si soffre da morire, se giochi sfoghi".

PIOLI MIGLIOR ALLENATORE

Stefano Pioli è stato premiato come miglior allenatore della Serie A 2021/2022. Un premio atteso, ma che il tecnico ha accolto con grande entusiasmo e soddisfazione. "Personalmente è stato l'anno più bello della mia vita, ho avuto una grande fortuna, di avere un club alle spalle fantastico, che mi ha sostenuto e mi ha aiutato - ha spiegato l'allenatore rossonero -. Ho avuto un gruppo di giocatori eccezionali, siamo riusciti a creare un ambiente che mi piace definire magico, dove tutti siamo riusciti a rendere al meglio". "Dov'è scattata la scintilla? A Milanello, con l'appoggio dei nostri dirigenti, il lavoro quotidiano, quest'aria positiva che ci permette tutti i giorni di mettere in campo il massimo del nostro potenziale, provare a crescere e a vincere ogni partita - ha aggiunto raccontando un po' i segreti dietro al successo della scorsa stagione in campionato -. Pioli is on fire? È molto emozionante, credo che la cosa che mi rende più orgogliosa sia che il coro è partito sul pullman, dai miei ragazzi, poi i tifosi l'hanno ripreso". "Speriamo di poterlo portare avanti il più a lungo possibile", ha concluso.

MANCINI: "COMPLIMENTI AL MILAN"

Sul palco del Gran Galà del Calcio è salito anche Roberto Mancini. "Giovani? Non ce ne sono stati tanti in più, possiamo dire che quelli più giovani però stanno facendo grandi partite - ha spiegato il ct dell'Italia -. Ce ne sono tanti bravi, speriamo che crescano". "Il Milan? Ha vinto il campionato l'anno scorso, si sta confermando quest'anno, non era partito come squadra per vincere, credo sia stato fatto un grande lavoro e vadano fatti i complimenti", ha aggiunto il tecnico.

Daniele Orsato di Schio è stato eletto miglior arbitro della Serie A 2021/2022. "È un sogno, tutta la mia esperienza arbitrale è un sogno e spero che sia un sogno anche per gli arbitri più piccoli - ha spiegato il direttore di gara -. Voglio essere un punto di riferimento, la nostra Nazionale ai mondiali non c'è, la squadra arbitrale sì. Speriamo che così ci sia un po' d'Italia in finale". "Primo arbitro donna? Maria Sole è un grande arbitro, maschio o femmina non conta, è un arbitro come tutti gli altri e ne siamo orgogliosi - ha aggiunto -. Speriamo un giorno possa partecipare anche lei al campionato dei maschi più grandi".

GATTI MIGLIOR GIOVANE DELLA SERIE B

Il migliro giocatore della Serie B 2021/2022 è Federico Gatti, ex difensore del Frosinone oggi alla Juve. "Devo ringraziare chi mi ha votato, i miei colleghi - - ha dichiarato il centrale classe '97 dopo aver ricevuto il premio -. E' un orgoglio ricevere un premio così, mi dà motivazione per arrivare più in alto". "La Juve? Un sogno che si realizza, una realtà, devo tenermela più stretta possibile - ha aggiunto -. Idolo? Chiellini, ma anche ora ho dei grandi esempi nello spogliatoio, da Bonucci a Danilo e Bremer. Cerco di imparare ogni giorno da loro, di prendere piccoli dettagli".

GOL DELL'ANNO: PREMIATI THEO HERNANDEZ E ROSUCCI

Il difensore del Milan Theo Hernandez e la centrocampista della Juventus Martina Rosucci hanno vinto il premio del Gol più bello della stagione 2021/22. "Grazie a tutti, ricordo bene quel gol e mi fa piacere aver reso felice i tifosi del Milan", ha commentato Hernandez premiato per l'indimenticabile gol in coast to coast contro l'Atalanta. "Devo ringraziare in particolare mister Pioli, ma anche Maldini e Massara perché mi hanno aiutato tanto nella mia crescita", ha aggiunto.

BOATTIN MIGLIOR GIOCATRICE DELLA SERIE A DONNE

Il difensore della Juventus Lisa Boattin è la miglior giocatrice della stagione 2021/22. Questa la Top 11 della Serie A femminile 2021/22 (4-4-2): Peyraud-Magnin; Boattin, Linari, Lanzini, Filangeri; Caruso, Greggi, Alves da Silva, Simonetti; Cantore, Bergamaschi.