Gli arbitri della 25.a giornata di Serie A: La Penna per Spal-Juventus

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la venticinquesima giornata di Serie A: la capolista Juventus, in trasferta sul campo della Spal, sarà arbitrata da La Penna. Per quanto riguarda le inseguitrici Genoa-Lazio affidata a Maresca mentre Inter-Sampdoria a Mariani. Il posticipo di sabato sera, Fiorentina-Milan, affidata a Calvarese.